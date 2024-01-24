Министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") начнет дисциплинарное дело в связи с возможными нарушениями одного из сотрудников министерства, сообщили агентству LETA в учреждении.

В рамках дисциплинарного дела будет расследоваться возможное неисполнение обязанностей должностного лица и превышение должностных полномочий, повлекшее значительный материальный ущерб или ущерб интересам государства.

Из-за защиты личных данных имя чиновника не названо. Также не уточняется, в какой сфере неназванное должностное лицо могло совершить нарушения.

Напомним, что в последние недели Министерство сообщения находится в эпицентре скандальных событий.

Во-первых, в ведении Минсообщения находится железнодорожное сообщения: новые электрички Škoda Vagonka продолжают опаздывать и выходить в дороге из строя. Также Минсообщения отвечает и за реализацию проекта Rail Baltica.

Во вторых, в среду, 24 января, мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") заявил, что политические перестановки в руководстве Министерства сообщения могут поставить под угрозу реализацию четвертой очереди Южного моста. В сентябре прошлого года в результате смены правительства министром сообщения стал Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), ранее эту должность занимал Янис Витенбергс (Национальное объединение).

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram