25 января стартовала подача в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) списков кандидатов в депутаты Европарламента. Партии и политические объединения смогут подать списки до 9 февраля. Выборы в Европарламент состоятся 8 июня.





Latvijas attīstībai, "Прогрессивные" и "консерваторы" подали списки

Первой политической силой, подавшей список на выборы в ЦИК, стала партия Latvijas attīstībai. Первая тройка -- действующий европарламентарий, представитель академических кругов Ивар Иябс, экс-министр обороны Артис Пабрикс, экс-депутат Сейма от многих партий, экс-министр и экономист Вячеслав Домбровский. В список вклюены региональные лидеры — депутаты Ропажской, Прейльской, Талсинской, Салдусской, Кулдигской, Марупской краевых дум, Вентспилской думы. Есть и представители исполнительных структур Даугавпилса и Гулбенского края. Включение представителей регионов — традиционный метод привлечения голосов "на местах".

"Нет сомнений, что главной задачей этого времени станет повышение безопасности стран ЕС", — акцентировал Ивар Иябс.

Список "Прогрессивных" возглавила еврочиновик Элина Пинто, получившая широкую известность благодаря выдвижению кандидатом в президенты. Второй номер — экс-мэр Риги Мартиньш Стакис, в списке еще три депутата Рижской думе от "Прогрессивных" — Селина Ванцане, Алия Турлайя и Игорь Клявиньш. Напомним, что "Прогрессивные" потеряли власть в столице летом прошлого года и работают в оппозиции.

Первая тройка Новой Консервативной партии — бывший министр сообщения Талис Линкайтс, организатор и активистка кампании Atkrievisko Latviju! Лиана Ланга и экс-министр благосостояния Гатис Эглитис.

Нацобъединение против "Нового Единства"

Внешняя безопасность Латвии станет приоритетной темой на предстоящих выборах и для оппозиционного Национального объединения, сказала представитель политической силы, депутат Сейма Инара Мурниеце.

Лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс прогнозирует, что основная конкуренция на евровыборах может возникнуть именно Нацобъединением и премьерским "Новым Единством".

"На наш взгляд, "Единство" характеризуется в большей степени тем, что оно представляет и защищает интересы отдельных европейских групп в Латвии, тогда как Нацобъединение является защитником национальных интересов Латвии в Европе", — подчеркнул Дзинтарс, обозначив идеологическую платформу.

Возглавит список Нацобъединения многолетний европарламентарий Роберт Зиле. Далее следуют экс-министр обороны Инара Мурниеце и глава Комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс.

В свою очередь, премьерское дума и общее собрание "Нового Единства" определится со списком кандидатов в депутаты и программой на выборах в Европарламент в субботу, 3 февраля. Но, вероятно, список все же возглавит еврокомиссар Валдис Домбровскис, глава МИД Кришьянис Кариньш пойдет вторым номером.

"Стабильность" делает ставку на новые лица



В четверг стали известны подробности о том, кто войдет в список кандидатов в европарламентарии от "Стабильности". Ранее лидер партии Алексей Росликов заявил, что "Стабильность" делает ставку на "новые лица".

Лидером списка — по продуктам Никита Пинин. Среди других кандидатов — Наоми Фарбер, имеющая степень по международной экономике и коммерческой дипломатии, и Вячеслав Цыганов, имеющий экономическое образование.

В список будет включен и Андрей Козлов-младший — сын Андрея Козлова, депутата Рижской думы от "Согласия".

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