На этой неделе в социальных сетях вызвало большой резонанс письмо педагогов Рижской 1-й Государственной гимназии, адресованное президенту страны и других государственным должностным лицам. В письме учителя указали на грубые ошибки в разработке проекта Skola2030 и попросили приостановить его реализацию в освоении математики, хотя есть и те, кто не совсем согласен с такой точкой зрения, сообщает портал LSM.lv.

"Мы переживали различные образовательные реформы, и это самая разрушительная"

"Мы, учителя Рижской Государственной 1-й гимназии, имеем в среднем 30-летний стаж работы. За свою трудовую жизнь мы пережили различные образовательные реформы, и эта самая разрушительная", — так начинается письмо президенту, премьер-министру, Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке и Министерству образования и науки.

"В обществе давно культивируется мнение, что проект Skola2030 обеспечит учащихся всеми необходимыми знаниями, навыками и компетенциями в будущем, чтобы молодые люди могли успешно продолжить образование в вузах, в том числе в сфере инженерных и компьютерных наук", — говорится в письме педагогов, — "В настоящий момент возникает чувство разочарования, поскольку, по нашему мнению, достигнуто совсем обратное — осуществляется целенаправленная деградация и подрыв уровня математического образования".

Учителя математики Рижской 1-й госгимназии Дайнис Крикис, Айя Василевска, Даце Анджане и Марута Авотиня сообщили, что уже не первое письмо. А причина столь эмоционального тона — после первого письма, которое было написано полтора года назад в содержание Skola2030 никаких изменений не вносилось.

Согласно методическим рекомендациям Skola2030 на этапе средней школы математику предлагается осваивать на трех уровнях: общем, оптимальном и высшем.

Учитель Дайнис Крикис, который также является заместителем директора гимназии по образованию и работает в отрасли с 1977 года, рассказал, что педагоги встревожились, узнав результаты государственных экзаменов на среднем или оптимальном уровне. Результаты были настолько плохими, что эти выпускники школ не смогут учиться в университетах, где нужна математика.

Особо педагоги критикуют объединение в один предмет алгебры и геометрии

"Наши главные возражения были в том, что некоторые существенные темы из начальной школы выбрасываются, они переводятся на оптимальный уровень. Мы это загромождаем, а также не оцениваем на оптимальном уровне, какие темы необходимы для успешного дальнейшего обучения. Содержание оптимального уровня обязательно должен быть таким, чтобы ученик также мог успешно учиться. Видя эту ситуацию, мы осознаем, что так продолжаться не может, потому что тогда мы не рассчитывать на молодых людей, которые учатся в каждом крае, и в каждом крае есть талантливые школьники", — сказал Крикис.

Коллеги учителя Крикиса подчеркивают, что ситуация накалена, о чем свидетельствуют и разговоры с представителями университетов. Вузовские коллеги говорят, что нельзя не решать проблему, и именно Рижской 1-й государственной гимназии, которая является лидером в преподавании математики, следует выступить от имени всех, чтобы мнение наконец было услышано.

Коллеги Крики заявили, что заявлены большие цели реформы — например, подчеркивается, что необходимо добиться, чтобы учащиеся действительно понимали математику, а не заучивали материал, но реализовать на практике эти цели невозможно.

Учительница Даце Анжане сказала: "Мы не можем ожидать, что ученики что-то поймут, если есть логическая последовательность тем — от А до В, но мы сначала будем учить В. Мне кажется, что учителя действительно сбиты с толку этой последовательностью, она запутана".

Педагоги также отметили, что новое содержание в школах не сочетается с новыми учебниками, учителям приходится самим создавать материалы, что вкупе с частой сменой кадров в школах создает серьезную путаницу, то же самое происходит и в головах детей. Особой критике подвергается и тот факт, что алгебра и геометрия совмещаются в одном предмете.

С возражениями согласна и глава Ассоциации учителей математики Александра Иванова.

Есть и оппозиция мнению педагогов Рижской 1-й госгимназии

Однако в социальных сетях встречаются и мнения, противоположные позиции учителей Рижской 1-й государственной гимназии. Мол, взгляды педагогов 1-й гимназии слишком "элитарны" и порой несколько старомодны, в мире так больше не делают.

Например, на сайте Facebook распространяется письмо Гунты Лаце из Лимбажской государственной гимназии. Отвечая на вопрос о ее мнении по поводу совмещения алгебры и геометрии, которое подверглось критике в самом первом пункте письма Рижской государственной 1-й гимназии, Лаце сказала: "Оба эти предмета сливаются, в них много общего, поэтому в большей части Европы нет курсов "алгебра" и "геометрия" (..) Я вряд ли могу назвать место, кроме России и Болгарии, по-моему, где эти курсы разделены".

Однако Лаце также согласилась, что математический раздел Skola2030 следует пересмотреть. По ее мнению, самое главное — проверить, действительно ли то, что написано в программе, можно сделать за отведенное на это время. С этим есть проблемы.

По словам Лаце, Министерство образования и науки делегировало комментировать ситуацию Государственный центр содержания образования. В свою очередь, представитель центра, отвечающий за коммуникацию, Яна Вейнберга сказала — это нормальный процесс, что нововведения можно оценить только через какое-то время, сейчас содержание пересматривается и по другим предметам.

Проект Skola2030 — учебный план и подход к общему базовому образованию — предусматривает развитие у учащихся компетенций, важных для 21 века, и возможность успешно применять в различных жизненных ситуациях знания, приобретаемые в школе. Реформа была утверждена правительством в 2018 году и постепенно внедряется в школах.

При этом школы отмечают, что им не хватает новых учебных материалов, адаптированных к проекту Skola2030, а цифровые учебные пособия стоят дорого. Некоторые педагоги критикуют компетентностную систему образования, заявляя, что у некоторых учащихся теряется мотивация к обучению, знания не приобретаются на высоком уровне, а у самих учителей также возникают проблемы.

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