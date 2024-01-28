Главный дизайнер Риги Эвелина Озола полагает, что в долгосрочной перспективе город откажется от подземных пешеходных туннелей, поскольку большинство созданных там торговых точек закрыты, а сами переходы имеют сегодня неприглядный вид, сообщает LSM.lv.

Около 20 лет назад Ригу посетил всемирно известный датский архитектор и градостроитель Ян Гейл. Вместе со своей командой он провел исследование и разработал рекомендации, что следует сделать городу, чтобы стать дружелюбным к жителям. Один из пунктов плана - ликвидация пешеходных туннелей в центре Риги.

Рижская дума не приняла во внимание предложение Гейла, и в 2009 году открыла новый пешеходный туннель - под улицей Гоголя, который связал Привокзальную площадь и торговый центр Stokmann.

В программе LTV "4-я cтудия" был сделан вывод, что прогулка по рижским туннелям сйчас вызывает довольно неприятное чувство, поскольку почти ни один из киосков, предназначенных для торговли, уже не работает.

Главный дизайнер города Риги Эвелина Озола пояснила, что хотя эти места еще сдаются в аренду, торговцы ими не интересуются. А исполняющий обязанности директора Департамента открытого пространства и мобильности Рижского самоуправления Янис Вайводс заявил, что раньше за эти торговые места в туннелях была большая конкуренция.

"Сейчас мы фактически ждем инициативы от бизнесменов, и если кто-то хочет арендовать, он может подать заявку", — сказал Вайводc.

Главный дизайнер города считает, что времена изменились, и торговые киоски, созданные в 1990-х и начале 2000-х годов, теперь уже не привлекательны для торговцев, которые переехали в более подходящие помещения.

"Сейчас на киоски уже нет спроса. Конечно, это выглядит грустно. На мой взгляд, основная проблема в рижских туннелях в том, что закрытые киоски мешают прозрачности и людям сложно ориентироваться", — отмечает Эвелина Озола.

Она полагает, что лучше всего убрать большую часть киосков и оставить их лишь там, где коммерция еще может существовать.

В нескольких местах в рижских туннелях торговля действительно все еще работает. По мнению рижан, если бы в подземных переходах было посветлее, пахло бы кофе, свежеиспеченными кексами и цветами, то ощущения во время нахождения там были бы приятнее.

Однако проектировщики инфраструктуры Риги в отдаленной перспективе не видят будущего у туннелей.

"В долгосрочной перспективе город намерен полностью отказаться от подземных переходов. В процессе развития находится план инфраструктуры, связанный с Rail Baltica. План предусматривает, что все пешеходные переходы будут надземными. Но пока план не реализован, нам следует упорядочить нынешнюю среду", — подчеркнула главный дизайнер города.

Сами туннели как сооружения в будущем не будут ликвидированы, но движение пешеходов по ним организовываться не будет. По словам Озолы, подземные сооружения могут быть полезны и для других целей. Например, туннель на улице Гоголя уже сейчас переоборудован в парковку для велосипедов.

"В перспективе планируется, что в будущем все пешеходное движение будет организовано на поверхности. Это случится примерно в 2030 году и далее. До тех пор туннели, вероятно, продолжат выполнять свою функцию", — предположил Янис Вайводс.

На архитектурном факультете Рижского технического университета сообщили, что когда-то строительство подземных переходов было связано с модернистскими тенденциями в градостроительстве.

"После Второй мировой войны модернизм процветал во многих городах и был связан с прогрессом, а в дальнейшем - с автомобилизацией", — объяснила профессор факультета архитектуры РТУ Сандра Трейя.

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