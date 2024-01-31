Одной из главным тем традиционной совместной пресс-конференции президента Эдгара Ринкевича и премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") в среду, 31 января, стала реформа сети школ, которая предусмативает объединение или закрытие малых школ. Этому предшествовали протесты "снизу" нескольких региональных школ, сопротивлящихся закрытию и объединению учебных заведений.

Еще утром президент Эдгар Ринкевич опубликовал в соцсетях комментарий, посвященный ситуации с реформой сети школ. У дискуссий об образовании всегда большая эмоциональная нагрузка. И каждому есть, что сказать. Я верю, что каждый своим детям желает лучшего. Но как это достичь?", — так начал свой текст президент.

"Прежде всего, каково бы ни было наше мнение и каковы бы ни были мысли наших оппонентов, с каждым должен вестись уважительный разговор. Ни для кого не секрет, что финансовых средств на все пожелания и на все школы нет и не будет. Однако уважительное отношение, углубленность и способность выслушать не стоят ничего. И это мы можем себе позволить и в большом городе, и на селе", — говорится в комменарии Эдгара Ринкевича. Также президент отметил, что уважительное отношение следует проявлять и в кабинетах, и в соцсетях.

Признав, что слово "реформа" стало скорее ругательным, нежели воспринимается как предвестник позитивных перемен, Ринкевич все же подчеркнул и в тексте, и позже на пресс-конференции, что изменения в сфере образования нужны. Вопрос скорее в том, какими методами к ним идти, следует из слов главы государства.

"Думаю, что разумно договорить о видимом и заслуживающем доверия первом шаге. Работатать с теми самоуправлениями, у которых есть ясный план и им необходима дополнительная поддержка, финансирование. С остальными — консультировать, помогать подготовиться к переходу в установленное время. Мы не исправим все ошибки предыдущих лет за один день, мы лишь силой проделаем еще большие дыры в ткани общества", — подчеркнул президент: "При моделировании предлагаемой сети школ должна быть ясность с дорогами и автобусами, видением восточного приграничья Латвия и с тем, что сохраняем школы, у которых результаты на централизованных экзаменах выше среднего".

На пресс-конференции Ринкевич вновь признал, что результаты экзаменов должны быть одним из критериев. В то же время в своем комментарии он подчеркнул:

"Сомнения людей не следует отвергать как необоснованные, неразумные или темные, на них надо отвечать. Надо искать решения по существу. Мы много слышим о том, что этого не будет. Но слишком ли мало объяснений, что будет дальше? Хватит ли хороших учителей в больших школах? А если нет? Будет ли транспорт и водители, чтобы отвезти детей в другие средние школы? А если нет? Будут ли зимой чистые и безопасные дороги, чтобы автобус вообще мог приехать? Если нет? Сможет ли школа, в которой теперь должны учиться дети из закрытой школы, принять? А если нет? Что будет со всеми "а что если?" — указал фактически президент правительству на необходимость реагировать на сигналы, поступающих от простых людей.

"Снижение расходов не цель перемен, качество образование — цель, но должно быть ясное представление, каких изменений качества мы достигнем, это надо объяснять", — подчеркнул президент: "В дискуссиях о будущем латвийских школ говорится о социальной функции школ. О школах как центре культурной жизни. О школе как о значимом месте работы. Школа выполняет все эти функции. Но основная задача школы — это образование детей. Качественное образование детей. И на закрытие и преобразование щкол в первую очередь нужно смотреть через эту призму — действительно ли переход из ближней, но маленькой школы в дальнюю, но большую, на самом деле улучшит образование детей, а не подорвет их благополучие".

Премьер-министр Эвика Силиня, соглашаясь с доводами президента, подчеркнула, что нынешняя реакция части общества на изменения в сети школ — это еще и "борьба с неизвестным", которое всегда пугает.

Что предусматривает реформа сети школ?

В нынешней демографической ситуации — низкой рождаемости, уменьшении числа детей, а также неравномерном уровне заселенности и, соответственно, благосостояния самоуправлений страны — государство взяло курс на объединение школ. Идея в том, что маленькие школы закрываются и присоединяются к большим. По замыслу Министерства образования и науки, реформа позволит, с одной стороны, более эффективно расходовать средства, а с другой — "стянуть" в большие школы в условиях нехватки педагогов квалифицированных учителей, платить им достойные зарплаты, и соответствено, повысить качество самого образования. Закрытие и объединение школ производится с применением разных методов — в том числе, государство устаналивает лимиты на число учеников в одном классе.

В то же время реформа вызывает уже много лет противодействие на местах (школа является и культурным центром, и местом работы жителей, родители обеспокоены тем, как дети будут добираться до другого учебного заведения и так далее). Эти настроения получают отражение и в политике. В частности в предыдущем правительстве Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") переменам, на которых настаивало именно премьерское "Новое Единство", противились "Объединенный список" и Национальное объединение, традиционно опирающиеся на региональный электорат. В новом правительстве Эвики Силини сомнения уже появились у Союза "зеленых" и крестьян, который также опирается на избирателей в регионах. В частности спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) на прошлой неделе дала понять в интервью Латвийскому телевидению, что поддержка коалиционного Союза зеленых и крестьян реформе школ, которую разработало Министерство образования и науки под руководством "Нового Единства", не гарантирована.

Во вторник, 30 января, лидер объединенного Национального объединения Райвис Дзинтарс после встречи с Эдгаром Ринкевичем дал понять, что реформа сети школ была одной из тем беседы. По словам Дзинтарса, например, в вопросе реформы школьной сети президент готов смотреть на вопрос доступности школ не только "через таблицу Excel". О школах спрашивали президента на встрече и представители оппозиционного "Объединенного списка".

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