В ночь на субботу в Видземе, Латгале и Селии ожидается сильный снегопад, снежный покров во многих местах станет на 5-10 сантиметров толще, прогнозируют синоптики.

В западной части страны пройдут дожди, местами ожидается и мокрый снег. Днем дожди вероятны уже лишь местами — главным образом, в восточных краях Латвии. Небо будет затянуто облаками, более солнечный день ожидается в Курземе.

Ветер будет дуть преимущественно с запада, в Курземе его скорость в порывах достигнет скорости 13-18 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит -2…+3 градуса, в начале ночи местами на востоке страны опустится до -4 градусов, днем воздух прогреется до +3…+8 градусов.

Из-за осадков и тающего снега начнет повышаться уровень воды в реках. Подъем продолжится до начала следующей недели, местами вероятно затопление наиболее низких мест.

В Риге в ночь на субботу будет идти мокрый снег и дождь, днем осадков не ожидается, но будет преимущественно пасмурно. При умеренном западном ветре температура воздуха ночью не опустится ниже нуля и днем поднимется до +6…+7 градусов.

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