Киев сообщил США о намерении уволить главнокомандующего ВСУ Залужного, сообщило агентство Reuters. В Белом доме признали за Украиной право принимать решения по должностным лицам.

Власти Украины проинформировали Вашингтон о планах уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, сообщило в ночь на субботу, 3 февраля, агентство Reuters со ссылкой на два источника в администрации президента США. "В Белом доме сообщили, что это дело Украины — принимать суверенные решения по должностным лицам", — сказал один из источников. Администрация президента Джо Байдена не делала официального заявления по этому вопросу. Первой об этом сообщила газета The Washington Post.

Между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским существуют разногласия по поводу дальнейшей стратегии ведения войны, а также по ряду других вопросов, отмечает Reuters. Кроме того, увольнение Залужного может стать следствием неудачного украинского контрнаступления летом-осенью прошлого года, в ходе которого ВСУ не удалось вернуть значительную часть захваченных Россией территорий.

По словам одного из источников, разногласия между Зеленским и Залужным возникли и по поводу дополнительного призыва, в ходе которого генерал предложил мобилизовать 500 тысяч человек. Зеленский отклонил это предложение. "В настоящее время обе стороны взяли паузу, чтобы понять, как будет выглядеть будущее. Пока что сохраняется статус кво", — сказал источник.

1 февраля Залужный опубликовал статью на сайте американского телеканала CNN, в которой упомянул, что руководство Украины не сумело мобилизовать достаточно солдат. По данным западных и украинских СМИ, Залужный отклонил просьбу Зеленского об уходе в отставку на текущей неделе.

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