Снижение рейтинга Союза зеленых и крестьян (СЗК) можно объяснить проблемами, с которыми столкнулись несколько самоуправлений, и с вопросом школьной сети, сказал агентству ЛЕТА политолог Юрис Розенвалдс.

Эти процессы самым непосредственным образом влияют на электорат партии, который в основном состоит из сельских жителей. Политолог считает, что люди не чувствуют достаточно сильной поддержки со стороны СЗК, особенно в вопросе школьной сети — "слабые попытки" партии не убедили электорат.

Политолог обратил внимание на изменение рейтинга "Прогрессивных", который поднялся на один процентный пункт и вернулся на свою позицию сентября 2023 года. В то же время министры, представляющие партию в правительстве, не выделяются или выделяются "не в лучшем свете", отметил эксперт, приведя в пример министра сообщения Каспарса Бришкенса. Он предполагает, что в данном случае и отрицательная известность могла привлечь внимание общества.

Розенвалдс также отметил изменения в рейтинге "Нового Единства", которые он назвал "волнообразными". Если в ноябре прошлого года ее поддерживали 11,1% избирателей, то после "спецрейсов [министра иностранных дел] Кришьяниса Кариниса" поддержка упала на три процентных пункта. Политолог считает это значительным спадом, прогнозируя, что "все еще впереди и скандал на самом деле не закончен".

Говоря о ситуации с партиями, не входящими в правящую коалицию, Розенвалдс ожидает изменения баланса сил с началом избирательной кампании в Европарламент весной.

В рейтинге партий в январе лидирует "Новое Единство", за ним следуют "Прогрессивные", Национальное объединение, "Латвия на первом месте" и СЗК, свидетельствуют данные опроса SKDS, о которых сообщило Латвийское телевидение.

За "Новое Единство" в январе готовы были проголосовать 8,9% избирателей по сравнению с 8,3% месяцем ранее, за "Прогрессивных" — 7,7% по сравнению с 6,7% месяцем ранее. Наибольшее падение рейтинга было у СЗК — с 7,8% до 6,7%.

За Национальное объединение в январе готовы были проголосовать 7,5%, а за партию "Латвия на первом месте" — 7,1%. 25,3% граждан заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали на выборах, если бы они состоялись завтра.

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