При пересмотре планов финансирования из европейских фондов отказ от проектов реконструкции Рижской окружной дороги и 4-й очереди Южного моста - лишь часть последствий, которые возникли из-за задержки с поставкой в Латвию поездов и других проблем в предыдущий фондовый период, сообщает программа LTV De facto.

За прошедший период в дорожном секторе Латвии не смогли реализовывать несколько проектов, включая поставку поездов. Проекты были перенесены на новый плановый период под обязательства на 260 млн евро, поэтому остальные планы необходимо сократить на соответствующую сумму, что предполагалось осуществить за счет финансирования европейских фондов.

Но проблемы существуют не только в транспортной сфере. В Латвии сделано только половина того, что должно было быть до этого момента из еврофондов в период 2021-2027 гг. Если не будет прогресса, Латвия может лишиться и тех нескольких из выделенных сотен миллионов евро.

Из 4,4 млрд евро, выделенных Евросоюзом Латвии до начала этого года, было израсходовано лишь 13% на общую сумму 284 млн евро. Плюс начат отбор еще 51 проекта на поддержку из еврофондов в размере 788 млн евро.

"Если мы продолжим менять ситуацию так, как сейчас, то у нас будут довольно высокие риски [потерять деньги]… мы пытались спрогнозировать — это уже 100, 200 миллионов за текущий период. Нам необходимо фундаментально изменить подход уже сейчас. Еврокомиссия следит за тем, соблюдаем ли мы установленный график. Если будем не успевать, то встанет вопрос - способны ли мы получить нужные средства в текущем периоде. А если есть в этом сомнение, то эти средства могут быть перераспределены на другие нужды Евросоюза", — предупредил министр финансов Арвилс Ашераденс.

Чтобы найти поддержку финансирования от ЕС министерства должны проделать работу, в том числе — написав правила для более конкретного распределения денег. Ранее планировалось, что правила будут написаны к концу года. Согласно ним, надо распределить 2,8 млрд евро, однако ясность есть лишь в отношении 1,31 млрд евро.

"Я предложил всем министерствам представить новые проекты и рассмотреть существующие, отправив свои пожелания до 2 февраля. Этим занимаются самоуправления, политические партии тоже представили свои предложения. Со 2 по 9 февраля мы все оценим, а к 12 февраля планируем собрание фондовой группы, на котором выдвинем предложение о новом перераспределении средств", — сообщил Ашераденс.

Данные, собранные Минфином в середине января, показывают, что хуже всего проводят работу в Минсообщения. До конца года в транспортной сфере должны быть утверждены условия распределения примерно одного миллиарда евро, но пока решения приняты только по 21,2 млн евро.

В Минсообщения признают, что раньше у них было слишком много оптимизма, что продолжает влиять на процессы.

"Теперь действует эффект домино: проекты откладываются один за другим, у министерства есть большие задержки. Этого нельзя отрицать. Но следует отметить, что ни одно другое министерство не имело такого большого объема работ, как мы", — заявил советник главы минсообщения Янис Мейранс.

Неудачи предыдущих лет со сдачей поездов, с железными дорогами и с реконструкцией платформ означают, что эти работы на сумму около 260 млн евро будут профинансированы из денег ЕС нового периода. А это, в свою очередь, означает, что придется отказаться от других запланированных расходов.

"Возможно, следует искать другое финансирование для 4-го этапа строительства Южного моста и Рижской окружной дороги", — добавил Мейранс.

Для строительства Рижской окружной дороги выделенных ранее денег хватило бы на треть проекта. Теперь же будут искать другие ресурсы, такие как государственно-частное партнерство, что потребует больше времени.

Рижское самоуправление выступает против планов Министерства сообщения. На этой неделе город принял новый годовой бюджет, в котором на 4-й этап Южного моста выделено 44 млн евро. Но если не поступит ранее запланированных 74 млн евро из еврофондов, то город не сможет достроить проект.

Планируемый 4-й этап моста должен соединить Бауское и Елгавское шоссе на территории Риги. Общая стоимость проекта оценивается в пределах 110 млн евро и уже ведутся закупки на строительные работы.

"Пока в официальных документах эта сумма отмечена для Южного моста. Министр выразил желание перераспределить средства, но это дискуссионный политический вопрос. Я постараюсь убедить своих коллег в правительстве и по партии, что нам не следует идти на такой шаг. Если у нас не будет этих денег, то мы не сможем реализовать проект", - предупредил председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

У Министерства образования и науки тоже дела идут неважно - им надо распределить 160 млн евро. За последний год из министерства ушло много специалистов, но там не планируют отказываться от программ.

"У нас есть два предложения по снижению административной нагрузки, в том числе и для того, чтобы не менять правила по ходу игры", - отметила министр образования и науки Анда Чакша. Она добавила, что работающие в министерстве люди ориентированы на средства, и "нет никаких оснований думать, что мы не сможем справиться".

Единственный, кто сделал даже больше, чем планировалось, чтобы деньги из еврофондов поступили в экономику, — Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

"Это показывает, насколько важно, чтобы госслужба была качественной, знающей, целеустремленной", — заявила глава VARAM Инга Берзиня.

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