Фото: LETA
Рижская дума запланировала два проекта в одном месте: с одной стороны, завершен конкурс на развитие проекта рынка в Гризинькалнсе, с другой, подписан договор с Latvenergo на установку станций электрозарядок на том же перекрестке улиц Асарас и Пернавас. Реализация двух проектов в одном месте в полном объеме невозможна.

Районное товарищество Гризинькалнса в октябре прошлого года выиграло организованный Рижским муниципалитетом конкурс на сумму 70 тысяч евро для перестройки деградированной территории перекрестка улиц Яня Асарас и Пернавас в современную рыночную площадь. Этот перекресток уже стал излюбленным местом встреч жителей района по выходным дням, сообщает агентство LETA.

В конце прошлой недели выяснилось, что на этом же месте планируется строить четыре зарядных станции для электромобилей. Причем, Рижская дума уже заключила договор с Latvenergo. В случае реализации этого проекта развитие территории для рынка в Гризинькалнсе становится невозможным.

Публикация о новых планах Рижской думы вызвала резкую реакцию среди пользователей соцсетей: многие жители района выступают за проект рыночной площади.


Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс пообещал провести встречу с представителями товарищества района, чтобы попытаться найти компромисс между двумя проектами.

В случае, если такое решение не будет найдено, Департамент имущества Риги может отказаться от плана строительства станций на территории и искать юридические решения по изменению договора с Latvenergo, заверил Ратниекс социальной сети "X".

"Муниципалитет не препятствует и не будет препятствовать реализации проекта рынка", — пообещал вице-мэр.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь