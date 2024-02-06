Рижская дума запланировала два проекта в одном месте: с одной стороны, завершен конкурс на развитие проекта рынка в Гризинькалнсе, с другой, подписан договор с Latvenergo на установку станций электрозарядок на том же перекрестке улиц Асарас и Пернавас. Реализация двух проектов в одном месте в полном объеме невозможна.

Районное товарищество Гризинькалнса в октябре прошлого года выиграло организованный Рижским муниципалитетом конкурс на сумму 70 тысяч евро для перестройки деградированной территории перекрестка улиц Яня Асарас и Пернавас в современную рыночную площадь. Этот перекресток уже стал излюбленным местом встреч жителей района по выходным дням, сообщает агентство LETA.

В конце прошлой недели выяснилось, что на этом же месте планируется строить четыре зарядных станции для электромобилей. Причем, Рижская дума уже заключила договор с Latvenergo. В случае реализации этого проекта развитие территории для рынка в Гризинькалнсе становится невозможным.

Публикация о новых планах Рижской думы вызвала резкую реакцию среди пользователей соцсетей: многие жители района выступают за проект рыночной площади.

GRĪZIŅKALNA LAUKUMS💛

Ja @RigasDome nav saredzējusi šīs vietas potenciālu, ļaujiet šo vīziju, par labiekārtotu, skaistu, visiem pieejamu Grīziņkalna laukumu, virzīt tiem, kas to saredz.

E-uzlādes stacijām ir citas, daudz labāk piemērotas vietas. https://t.co/mXeQTGVYBM pic.twitter.com/Dppt2j96g4

— Marta Kotello (@MartaKotello) February 4, 2024





Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс пообещал провести встречу с представителями товарищества района, чтобы попытаться найти компромисс между двумя проектами.

В случае, если такое решение не будет найдено, Департамент имущества Риги может отказаться от плана строительства станций на территории и искать юридические решения по изменению договора с Latvenergo, заверил Ратниекс социальной сети "X".

"Муниципалитет не препятствует и не будет препятствовать реализации проекта рынка", — пообещал вице-мэр.

📝 Piektdien saņēmām satrauktu @Grizinkalnam pārstāvju tvītus, ka tiks traucēta Grīziņkalna tirgus projekta īstenošana, jo attiecīgajā vietā plānots izvietot arī elektroauto četras uzlādes stacijas.

📢 Šorīt notika Rīgas domes operatīvās vadības sanāksme, kur Apkaimju…

— Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) February 5, 2024

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