В интервью с министром культуры Агнесе Логиной ведущая ТОПа новостей телеканала TV24 Анита Даукште поинтересовалась на тему приезда в Латвию российских артистов и вероятности закрытия Рижского русского театра им. М. Чехова. Министр воздержалась от к категоричных заявлений.

Про российских артистов в Латвии

На вопрос, стоит ли ввести какие-то критерии для сотрудничества с российскими артистами, Логина ответила, что это ответственность каждого учреждения: "Это ответственность руководителя каждого культурного учреждения при создании репертуара и контента".

Министр выразила пожелание, чтобы Латвия не дошла до публичных дискуссий на эту тему, "потому что тут просто не о чем говорить — в Латвию российских пропагандистов не приглашают. Я очень рада, что общество остро реагирует на это, показывая, что для нас как общества это недопустимо, а если это недопустимо, то и предложение уменьшится", — сказала она.

При этом Логина заявила, что не поддержит цензуру, но хотела бы работать над тем, чтобы сторонники агрессивной политики России не считали, что они будут собирать полные залы в Латвии.

Про судьбу Театра Чехова

На просьбу прокомментировать разговоры о том, надо ли государству финансировать Рижский русский театр им. М. Чехова — к примеру, общественные СМИ на русском языке концепция Национальной безопасности предусматривает закрыть. Министр ответила, что рисков для безопасности от театра не видит. Сегодня театр не избегает в своих постановках сложных, больных тем и намерен делать так же и в будущем. "Это показывает, что они действительно хотят и заинтересованы говорить на сложные темы, разделяющие нас. Я думаю, что это большой плюс, потому что мы должны уметь разговаривать друг с другом и найти для этого способы", — сказала Логина.

Вчера в Театре Чехова прошло общественное обсуждение на тему "Свои и чужие". Оно стало продолжением спектакля о трагической истории латышского театра Skatuve в Москве. В 1938 году там расстреляли большую часть труппы. Потому что другие, потому что говорят на чужом языке.

Философ и психолог Вентс Силис обратил внимание, что эта постановка "зеркалит" ситуацию с самим Театром Чехова: "В Русском театре, который находится в Латвии и куда перебежали актеры из сегодняшней России, мы смотрим спектакль про латышский театр в Москве, куда сбежали актеры из Латвии и пытались там самореализоваться"…

В свою очередь, социолог Инта Миериня отметила, что на фоне войны ситуация вокруг национальных меньшинств может резко обостриться, а исторически этнические конфликты развиваются стремительно.

"Наглядный пример этому — что случилось с евреями в Литве. Очень быстро и драматично. Сохранить человечность в такой момент — очень трудно". Социолог призывает не использовать шаблоны из серии "русский — путинист". "Спектакль показал, что непонимание — это не про язык, а про ценности. Мы можем понять друг друга, даже не говоря на одном языке".

В своей речи после премьеры спектакля директор Театра Чехова Дана Бйорк выразила надежду, что истории, подобные той, что случилась со Skatuve, не повторится.

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