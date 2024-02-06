Во вторник, 6 февраля, правительство утвердило правила Кабинета министров, которые устанавливают размер пошлин за оформление паспорта, а также предусматривающие введение в Латвии документа нового поколения. Поправки вступают в силу, в понедельник, 12 февраля.

Как следует из поправок к Правилам Кабинета министров "О государственной пошлине за выдачу документов, удостоверяющих личность", размер пошлин будет следующим:

34 евро, если паспорт оформляется 10 дней (сейчас — 30 евро);

(сейчас — 30 евро); 60 евро, если паспорт оформляется за 2 дня (сейчас — 55 евро).

То есть, пошлина за оформление документа возрастет на 4 евро, а не в два раза, как это прогнозировалось ранее. Напомним, что общество болезненно на декабрьское сообщение о намерении правительства в два раза повысить пошлину, и планы были пересмотрены.

Плата за оформление eID-карты останется неизменной — 15 евро.

В то же время правила отменяют пониженную плату за одновременное оформление и паспорта, и eID-карты. Министерство внутренних дел поясняет это тем, что такая скидка действовала, чтобы стимулировать жителей получать eID-карту, которая дает доступ к цифровым услугам и электронной среде.

Но зато будет расширен круг лиц, которые освобождаются от уплаты госпошлины за оформление документа. В число льготников включены дети из приемных семей, люди, длительное время пребывающие в учреждениях социального ухода, заключенные.

Новый размер пошлин вступит в силу 12 февраля.

Напомним, что Латвия вводит паспорта нового образца, внедряя инновационные решения по борьбе с подделками, соответствующие нормам Совета Европы. Новые паспорта будут не только у граждан Латвии. Будут введены и паспорта для неграждан и проездные документы лиц без гражданства, беженцев и лиц, получивших альтернативный статус.

В новых паспортах увеличено количество страниц с 34 до 42 страниц, предоставляется больше места для визовых штампов, благодаря чему паспорт можно более полно использовать по прямому назначению — путешествий и получение виз, а также записей о детях.

Поправки к правилам предусматривают, что после истечения срока действия паспорта при подаче заявления на получение паспорта или выдачу нового паспорта человек также сможет оставить себе старый, недействительный паспорт — документ проткнут и оставят в распоряжении владельца, еслим он этого захочет.

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