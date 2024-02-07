В среду утром совет Latvijas Pasts заявил о своей отставке, мотивируя ее тем, что сотрудничество и коммуникация с Министерством сообщения зашли в тупик и "не направлены на конструктивную работу на пути к общей цели — развитию конкурентоспособного предприятия".

Как сообщили порталу Delfi на предприятии, в совет Latvijas Pasts входят председатель Раймонд Дуда и член совета Ивар Блумбергс.

Как говорится в заявлении совета, отрасль почтовых услуг в мире стремительно меняется, что побудило к изменениям и Latvijas Pasts, которая более года разрабатывала стратегию по изменению прежней модели бизнеса с тем, чтобы привести ее в соответствие со современными требованиями и нуждами общества. В разработке стратегии участвовали и ответственные чиновники Минсообщения, которые были информированы в том числе и о реорганизации сети почтовых отделений.

Поэтому для членов совета непонятны и неприемлемы "способ, стиль и каналы коммуникации, которые в последние несколько недель использует бюро министра сообщения, не решая важные вопросы напрямую с предприятием, а путем публикации в социальных сетях". Не менее неожиданным стало и выраженное в соцсетях возмущение министра затратами почты на мероприятие по награждению лучших работников, при том что ранее министерство знало об этих затратах и согласовало их, заявили члены совета Latvijas Pasts.

"В публичном пространстве много говорится об отставании латвийской экономики от других стран Балтии, о низкой производительности труда. Чтобы достичь результата, меняться и совершенствоваться должен каждый, в том числе Latvijas Pasts и общество в целом. Никто другой не сделает этого за нас. Трансформация почтовых отделений с очень небольшим количеством клиентов и рационализация обеспечения почтовых услуг стали бы важным шагом для уменьшения отсталости латвийской экономики", — считает совет Latvijas Pasts.

"Если политическая сцена [для Министерства сообщения] важнее и не хватает мужества для реализации непопулярных, но важных для будущего развития предприятия и экономики решений, то мы не видим возможности продолжать выполнять свои обязанности членов совета Latvijas Pasts", — говорится в заявлении.

Заявление об отставке подано в Министерство сообщения.

Что предлагало руководство Latvijas Pasts?



В начале текущей недели, 5 февраля, руководство Latvijas Pasts выступило с разъяснениями плана реорганизации почтовых отделений.

В частности, компания Latvijas Pasts начала оптимизацию почтовых отделений несколько лет назад, и в последние годы их количество существенно сократилось, отметили в компании. Остановка или отсрочка реорганизации потребует государственных субсидий в размере от 2,1 до 4 миллионов евро. Также там рассказали, на каких почтовых услугах планируют сконцентрировать свое внимание в этом году.

Компания не раз указывала на то, что многие почтовые отделения нуждаются в ремонте, так как они не отвечают требованиям доступности для людей с ограниченными возможностями. В 2017 году почтовых отделений было более 600, в 2019 году — 347. В 2024 году планировалось оптимизировать 105 почтовых отделений.

Однако, после дискуссии между руководством Latvijas Pasts и представителями Министерства сообщения на прошлой неделе реорганизация почтовых отделений была приостановлена. Это было сделано для того, чтобы компания могла провести дополнительные исследования и предложить не только решение "Почтальон на дому" для развития почтовых отделений, но и другие альтернативные сценарии, а также провести повторные консультации с заинтересованными сторонами — руководителями самоуправлений и объединениями жителей.

При этом на почте указывают, что остановка или отсрочка реорганизации потребует государственных субсидий в размере от 2,1 до 4 миллионов евро.

Предполагаемые расходы не включают модернизацию почтовых отделений и инфляционные эффекты. Поэтому в первой половине года компания планирует еще раз совместно с заинтересованными сторонами тщательно проанализировать, как LP сможет продолжать предоставлять почтовые и финансовые услуги на месте..

В то же время представители LP отмечают, что учитывая ежегодное снижение объемов таких традиционных почтовых услуг как доставка писем и газет, в европейских и других странах уже давно внедряются различные альтернативные решения. Например, в Эстонии и Литве проведена оптимизация почтовых отделений.

Кроме того, поставщики почтовых услуг, в том числе и Latvijas Pasts, все чаще ищут возможности для размещения почтовых отделений в стратегических местах с большим потоком людей, например, в торговых центрах.

Убытков скорее всего не будет



В 2022 году оборот компании составил 100 млн евро по сравнению с 105,3 млн евро годом ранее. В 2022 году прибыль компании составила 2,2 млн евро.

В 2023 году удалось достичь более высокого оборота, чем в 2022 году, а неаудированные результаты показывают, что минувший год, возможно, удастся завершить без убытков.

В первой половине 2023 года оборот компании был выше по сравнению с оборотом в первой половине 2022 года — это произошло благодаря хорошим результатам в сегмент транзитных посылок. А учитывая фиксированные расходы, более высокие доходы и результаты этого сегмента помогли обеспечить прибыль в первой половине 2023 года.

Однако во втором полугодии доходы этого сегмента оказались ниже запланированных. Одним из факторов стало прекращение сотрудничества Latvijas Pasts в обслуживании транзитного потока отправлений их Беларуси.

"Настало время изменить нашу бизнес-модель"



В этом году Latvijas Pasts сосредоточится на предоставлении качественных почтовых и финансовых услуг, чтобы повысить свою конкурентоспособность в соответствии с планами развития предприятия.

Председатель правления LP Беате Краузе-Чеботаре объясняет, что стремительное развитие технологий существенно меняет ожидания людей в отношении процесса, скорости и качества предоставления услуг. "Поэтому настало время изменить нашу бизнес-модель и внедрить решения, которые улучшат качество обслуживания клиентов и финансовые показатели компании. Для этого у нас есть все предпосылки — продуманная стратегия и команда сотрудников, готовых ее реализовать. В то же время мы стремимся найти оптимальное решение для наших пожилых клиентов, особенно в регионах, чтобы облегчить им получение пенсий и оплату коммунальных услуг", — говорит Краузе-Чеботаре.

К концу 2024 года Latvijas Pasts планирует создать самую разветвленную сеть пакоматов в стране, повысить доступность универсальных почтовых услуг и процессов доставки, а также улучшить обслуживание клиентов.

Почта также будет развивать сегмент посылок и логистики электронной коммерции, включая универсальную почту (доставка посылок и мелких бандеролей), услуги экспресс-почты, а также услуги в сети пакоматов. В компании при этом добавляют, что планируют сотрудничать с глобальными поставщиками услуг электронной коммерции, позиционируя Ригу как логистический центр.

В свою очередь, в сегменте финансовых услуг компания будет продвигать безналичные платежи, используя преимущества дебетовой карты Visa и мобильного приложения Latvijas pasts Pay. Одним из приоритетов в этом году станет увеличение в два раза количества пакоматов — до более чем 400 пунктов, чтобы сделать их еще более доступными для населения.

Компания напоминает, что торговые и платежные услуги являются дополнительными направлениями деятельности LP, отмечая, что пенсии и пособия можно получать на счет латвийского кредитного учреждения или в системе почтовых расчетов Latvijas Pasts. "У Latvijas Pasts заключен договор с Государственным агентством социального страхования о доставке пенсий по месту жительства получателей.

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