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Все чаще рижане и гости столицы сталкиваются с карманниками. О том, каковы методы воришек, какие их излюбленные места промысла и как себя защитить, рассказывают журналисты передачи 360TV Ziņneši, которые побывали в рейде вместе с сотрудниками Государственной полиции.

Часто карманники работают в тоннелях в центре города в районе Центрального рынка и железнодорожной станции. В фокусе их внимания — поднимающиеся по ступенькам люди.

"Когда человек поднимается по ступенькам, он держится за перила и все его внимание сосредоточено на подъеме. В этот момент и действуют карманные воришки: проникают в сумку или карман, вынимают кошелек, деньги, мобильный телефон. Человек часто это не чувствует. Он думает о том, как не упасть с лестницы, не обращая особого внимания на поднимающихся с ним рядом людей", — рассказал оперативный сотрудник Госполиции.

Другим излюбленным воришками местом является остановка на кольце 15 троллейбуса. "Там больше всего людей собираются в рабочие часы и под конец дня. Люди едут на работу или домой. Особенно при плохих погодных условиях, в снег, в дождь. Когда внимание пассажиры спешат, стараются быстрее зайти в транспорт. В этот момент они впопыхах достают и кладут в карман кошельки, телефоны. Или отвлекается на телефон. Тогда со спины подкрадывается карманник и присваивает ценную вещь", — объяснил полицейский.

Действуют карманники и в Старой Риге. Их внимание привлекают группы туристов и одинокие иностранцы, разглядывающие достопримечательности города. Зачастую воры прячут лица за капюшонами или зонтиками, пристраиваясь ближе к жертве.

А жертвой воров на городских улицах может стать кто угодно. Карманники больше не придерживаются воровского "кодекса чести". Раньше они не трогали стариков, матерей с детьми, рассказал журналистам полицейский. "Современный карманник присвоит все, что плохо лежит. Если человек отвлекся, вор не упустил свой шанс поживиться", — предупредили в полиции.

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