В понедельник, 12 февраля, утром в большинстве районов Латвии из-за снега и гололеда затрудняют движение по главным и региональным дорогам страны, сообщили в государственном предприятии Latvijas Valsts ceļi.
Заснеженные участки дорог очищаются и посыпаются противогололедными материалами. Для улучшения условий движения задействовано 129 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Затруднено движение по главным дорогам страны:
- Таллиннское шоссе (A1),
- Видземское шоссе (A2) от Риги до Виреши,
- Валмиерское шоссе (A3),
- Рижские кольцевые дороги (A4 и A5),
- Даугавпилсское шоссе (A6),
- Бауское шоссе (A7),
- Елгавское шоссе (A8) от Риги до Олайне,
- Лиепайское шоссе (A9) от Риги до Скрунды и от Калвене до Лиепаи,
- Вентспилсское шоссе, дорога Лиепая — Литовская граница (Руцава) (A11),
- Резекненское шоссе (A12),
- дорога Российская граница — Резекне — Даугавпилс — Литовская граница (Медуми) (A13), Даугавпилсская объездная дорога (A14),
- Резекненская объездная дорога (A15)
- дорога Тинужи-Кокнесе (P80).
Движение по региональным дорогам осложнено по всей Латвии.
Водителям следует быть особенно внимательными, ехать со скоростью, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущих автомобилей.
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