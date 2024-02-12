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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) допускает, что политические организации, а также не связанные с партиями лица в период предвыборной агитации могут использовать созданные искусственным интеллектом материалы, чтобы среди прочего сознательно дезинформировать потенциальных избирателей и повлиять на их мнение, заявили агентству LETA в бюро.

KNAB призывает жителей критически оценивать доступную в публичном пространстве информацию, чтобы убедиться в ее достоверности.

Риски, на которые указывает KNAB, основаны на прецедентах США, Польши, Словакии и ряда других стран, когда в ходе выборов использовались инструменты искусственного интеллекта.

Как отмечает бюро, существует вероятность того, что искусственный интеллект может быть использован и в период агитации перед выборами в Европейский парламент. Искусственный интеллект предлагает разнообразные возможности создания контента. Наиболее характерные для периода предвыборной агитации манипуляции могут быть связаны с синтезированием голоса кандидатов в депутаты или включением портретов в изображения или видеоматериалы с целью имитации не соответствующих действительности разговоров или ситуаций.

Хотя материалы, созданные с помощью инструментов искусственного интеллекта, могут быть трудно идентифицируемыми, можно увидеть признаки искусственно созданного контента — для портретов людей характерны неестественные гримасы, несимметричность частей и пропорций тела, несоответствие движений губ выступающего тексту. Также для такого содержания характерны нетипичные для латышского языка фразы, а в разговорах — неестественная манера речи.

"Негативный опыт других стран с манипуляциями общественным мнением посредством распространения ложной созданной искусственным интеллектом информации о кандидатах в депутаты, а также нынешние геополитические условия заставляют нас быть проактивными перед предстоящими выборами в Европарламент", — заявил и. о. заместителя начальника KNAB по вопросам планирования стратегии и политики Сандийс Вецтевс.

KNAB напоминает, что ведущие агитацию политические организации, кандидаты в депутаты и лица, не связанные с партиями, в период предвыборной агитации должны соблюдать различные ограничения и запреты, в том числе запрет на осуществление скрытой агитации. Запрет на скрытую агитацию распространяется также на оплаченный контент, при создании которого использован искусственный интеллект и для которого не указана сторона, оплатившая рекламу.

KNAB напоминает, что период предвыборной агитации перед выборами в Европарламент начался 10 февраля и продлится до дня выборов 8 июня.

Наблюдение за предвыборной агитацией осуществляют KNAB, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) и Центр государственного языка. KNAB следит за соблюдением ограничений и запретов в отношении лимитов предвыборных расходов, использования административных ресурсов и скрытой предвыборной агитации в интернете, в том числе в социальных сетях, публичных местах, а также в печатных изданиях.

В свою очередь, NEPLP следит за предвыборной агитацией на телевидении и радио, а Центр государственного языка — за использованием государственного языка в предвыборный период.

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