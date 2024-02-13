На портале общественных инициатив Manabalss.lv ведется сбор подписей за введение в Риге специальных зон, въезд в которые для частных транспортных средств будет платным.

Автор инициативы Максим Ревунов пишет, что люди, которые живут за пределами Риги, но работают в столице, регулярно пользуются инфраструктурой, построенной на деньги рижан — дорогами, техническими средствами организации движения, уличным освещением, но налоги при этом платят в своих самоуправлениях, например, в Юрмале или Марупском крае.

По мнению представителя инициативы, от этого дорожная инфраструктура изнашивается быстрее, и за ее обновление снова платят рижане. Рига выступает донором для других самоуправлений, поэтому в столице нужны зоны с платным въездом.

"Я забочусь о справедливости — чтобы рижанам не приходилось платить дважды за инфраструктуру своего города: и за себя, и за других", — отмечает Ревунов.

По его мнению, преимуществ от платного въезда будет несколько — в Риге уменьшится количество транспортных средств, столица получит новый источник бюджетных поступлений, а люди будут мотивированы использовать более экологичные виды транспорта.

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