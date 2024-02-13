Согласно правилам, принятым во вторник Комитетом Рижской думы по жилью и окружающей среде, с 2026 года в Риге не будут согласовывать установку нового газового отопительного оборудования.

Разрешения на установку новых газовых котлов не будут выдаваться с 1 января 2026 года, если не будет соответствующего экономического обоснования. Разрешения можно использовать в течение пяти лет с момента их выдачи, поэтому котлы можно будет установить до 2031 года.

Как сообщили в Рижской думе, ранее также были приняты правила территориального зонирования загрязнения воздуха, а с 2019 года введены требования, запрещающие использовать для отопления уголь во всех зонах города.

Всего определено три территориальные зоны в зависимости от количества загрязнений, а также с учетом количества жителей, их возможному подвергающихся воздействию, типа использования территории и наличия централизованной системы теплоснабжения.

Первые две зоны определены в центре города и его ближайших окрестностях — на Тейке, в Чиекуркалне, ближней Пардаугаве, Агенскалне, Биерини, Атгазене и других местах. В остальной части Риги определена третья зона.

Новые правила предусматривают, что во всех зонах будет запрещено устанавливать оборудование систем отопления, для работы которых используется каменный уголь, бурый уголь, торф и жидкое топливо, в том числе дизельное.

Изменения ощутят на себе те, кто собирается построить новый дом или же произвести замену отопительного котла.

Правила не затронут владельцев дровяных печей, а также владельцев газовых котлов, которые не планируют и не имеют в данный момент возможности менять свое отопительное оборудование, а также всех, кто пользуется центральным отоплением.

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