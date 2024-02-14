14 февраля в Министерство иностранных дел (МИД) Латвии был вызван временный поверенный посольства Российской Федерации Олег Зыков, чтобы дать объяснения по общедоступному списку бывших и действующих должностных лиц Латвии, против которых Россия завела политически мотивированные уголовные дела и объявила их в розыск.

МИД выразил представителю РФ категорическое осуждение практики расширенного применения национальной юрисдикции.

В ходе встречи директор Первого департамента двусторонних отношений МИД Улдис Микутс выразил категорический протест, осудив практику России по распространению своей национальной юрисдикции на Латвию. Микутс подчеркнул, что попытки России применить экстратерриториальную уголовную юрисдикцию могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела Латвии и, следовательно, противоречат Уставу ООН.

Зыков не отрицал наличие упомянутого списка и уголовных дел.

МИД находится в контакте с латвийскими правоохранительными органами, чтобы проверить публично прозвучавшую информацию и минимизировать возможные риски для граждан Латвии. Кроме того, МИД работает с партнерами из ЕС над решением этой проблемы в глобальном масштабе.

Уже в декабре 2022 года, когда стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела в связи с принятым Сеймом законом "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режим, и их демонтаже на территории Латвийской Республики" и выполнением этого закона, МИД выразил российской стороне категорическое осуждение.

Также министерство информировало о ситуации латвийские госучреждения, призывая действующих и бывших должностных лиц с осторожностью относиться к поездкам в страны, не входящие в ЕС и НАТО. При рассмотрении возможной поездки в страну, в том числе транзитом, МИД рекомендует выяснить, насколько тесны отношения и правовое сотрудничество конкретной страны с Россией и насколько соблюдаются там права человека.

Если все же визит в третью страну необходим, МИД рекомендует на портале latvija.lv зарегистрироваться в Консульском регистре, ознакомиться с предупреждением о поездках в конкретную страну на сайте МИД, а также обязательно иметь при себе контактные данные Консульского департамента МИД и представительства Латвии, если таковое есть в соответствующей стране.

Более подробно о том, какие могут быть последствия для латвийских политиков, читайте в публикации русской версии портала Delfi — здесь.

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