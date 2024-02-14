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Из-за строительных работ в рамках реализации проекта Rail Baltica в Риге вводят новые ограничения движения транспорта и пешеходов по набережной Генерала Радзиньша.

С 15 февраля на набережной Генерала Радзиньша возле Железнодорожного моста днем ​​для движения в каждом направлении будет выделено по две полосы движения, а с 21 часов вечера до 6 утра — по одной полосе движения в каждом направлении. Ограничения движения коснутся и пешеходов.

Актуальная информация о новых или дополнительных изменениях в организации дорожного движения публикуется на сайте муниципалитета.

Согласно плановому графику работ с 5 февраля этого года введены изменения в организации дорожного движения на набережной Генерала Радзиньша. Изменения внесены для того, чтобы строитель Рижского центрального узла Rail Baltica генеральное предприятие BERERIX и заказчик Eiropas Dzelzceļa lijnas смогли построить мост. Который начнется на улице Маскавас и закончится на улице Мукусалас, пересекая Даугаву.

Новый мост обеспечит не только железнодорожное сообщение, но и соединит правый и левый берег Даугавы для удобства пешеходов и велосипедистов.

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