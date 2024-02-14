Из-за строительных работ в рамках реализации проекта Rail Baltica в Риге вводят новые ограничения движения транспорта и пешеходов по набережной Генерала Радзиньша.
С 15 февраля на набережной Генерала Радзиньша возле Железнодорожного моста днем для движения в каждом направлении будет выделено по две полосы движения, а с 21 часов вечера до 6 утра — по одной полосе движения в каждом направлении. Ограничения движения коснутся и пешеходов.
Актуальная информация о новых или дополнительных изменениях в организации дорожного движения публикуется на сайте муниципалитета.
Согласно плановому графику работ с 5 февраля этого года введены изменения в организации дорожного движения на набережной Генерала Радзиньша. Изменения внесены для того, чтобы строитель Рижского центрального узла Rail Baltica генеральное предприятие BERERIX и заказчик Eiropas Dzelzceļa lijnas смогли построить мост. Который начнется на улице Маскавас и закончится на улице Мукусалас, пересекая Даугаву.
Новый мост обеспечит не только железнодорожное сообщение, но и соединит правый и левый берег Даугавы для удобства пешеходов и велосипедистов.