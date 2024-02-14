В латвийском обществе существует негласный страх и стыд на обсуждение вопросов сексуальности, что не лучшим образом сказывается на детях и подростках, отмечают опрошенные в эфире "Латвийского радио" эксперты.

Ситуация с сексуальным просвещением в Латвии далека от идеальной, пишет Rus.LSM со ссылкой на эфир передачи "ТЧК" "Латвийского радио".

Взрослые часто транслируют детям и молодежи собственные страхи и предрассудки по поводу сексуальности, считает профессор кафедры акушерства и гинекологии Рижского университета имени Страдиня Гунта Лаздане.

"Слова "сексуальность" боится и государство: политикам нужно понять, что здесь одними лишь распоряжениями ничего не достичь. Это можно сделать только за счет образования. С этим в нашем обществе, к сожалению, есть проблемы. Незнание порождает страх, агрессию и насилие", — уверена Лаздане.

Руководитель общественной организации Papardes zieds Ивета Келле отметила, что в латвийском обществе не принято говорить о связанных с сексом вопросах. "Родители используют слово "краник" для обозначения детородного органа. И нередко даже в программах или толковых словарях нельзя найти определение значения слова "сексуальность". Мы боимся, что образование превратит ребенка в гомосексуала", — отметила Келле.

Келле отметила, что не все мамы обсуждают вопрос менструации с дочерьми. Многие родители не в состоянии дать современные знания, например, о вакцине от рака шейки матки, указала эксперт.

"Родители об этом не говорят, потому что им стыдно или страшно. И дети это считывают", — подчеркнула Ивета Келле.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!