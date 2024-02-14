В среду, 14 февраля, Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям предложила передать парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам инициативу жителей об увеличении государственного семейного пособия.

О передаче инициативы комиссии еще предстоит принять решение Сейму.

Автор инициативы Елена Тректере на заседании призвала рассмотреть вопрос об увеличении государственного семейного пособия, поскольку, по ее мнению, в нынешней экономической ситуации с учетом роста цен на продукты питания и существенного увеличения процентов по ипотечным кредитам пособие необходимо существенно увеличить.

Заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Диана Якайте отметила, что в последнее время поступило несколько инициатив жителей о пересмотре пособий, и министерство согласилось, что ряд социальных пособий для семей с детьми подлежит пересмотру. При этом Якайте отметила, что государственное семейное пособие было увеличено в 2022 году.

Минблаг представил предложение о пересмотре пособий в подкомиссии Сейма по демографии, семейным и детским делам и планирует на следующей неделе ознакомить с ним также депутатов комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.

Как отметила Якайте, приоритетом Минблага в бюджете будущего года будет пособие по уходу за детьми, так как оно длительное время не пересматривалось.

По отношению к государственному семейному пособию у министерства есть три предложения, рассказала Якайте. Минблаг может предложить выплачивать государственное семейное пособие на детей в возрасте от 16 до 20 лет, независимо от того, какое образование ребенок получает. Сейчас есть ограничения — пособие выплачивается за ребенка, обучающегося в учреждениях среднего или профессионального образования, а тем детям, которые уже получают высшее образование, государственное семейное пособие не выплачивается. Такая идея обошлась бы государству в 5,6 млн евро в год.

Второе предложение — увеличить государственное семейное пособие вдвое за первого ребенка, то есть оно составило бы 50 евро. Для семьи повышение было бы небольшим, но фискальное влияние на государственный бюджет составит 35 млн евро, отметила представитель Минблага.

Минблаг также рассмотрел вариант увеличения государственного семейного пособия на первого ребенка до 30 евро, на двоих — до 120 евро, на троих детей — до 270 евро. Это обошлось бы государству в 41 млн евро.

Депутат Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) подчеркнул, что в прошлом году, когда Сейм рассматривал предложения к бюджету этого года по изменению пособий, коалиция обещала вернуться к вопросу в феврале, когда Минблаг подготовит свое предложение.

Политик выразил опасение, что сейчас планируется повысить пособие по уходу за ребенком, а о государственном семейном пособии, важном для большинства родителей, будет забыто.

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