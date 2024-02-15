Cегодня в 12.00 в Конституционном суде (КС) Латвии зачитают окончательное решение — соответствуют ли Сатверсме принятые в сентябре 2022 года поправки к Закону об иммиграции, которые аннулировали постоянные ВНЖ 25 316 гражданам России, бывшим (не)гражданам Латвии. На портале Delfi можно прослушать трансляцию из зала заседаний — полный текст решения с пояснениями от судей.

В Конституционный суд были поданы иски от граждан России, бывших (не)граждан Латвии — они просили проверить, соответствуют ли поправки к Закону об иммиграции Сатверсме и Декларации по правам человека. Интересы 29 заявителей представили юрист Елизавета Кривцова и адвокат Инесе Никульцева.

Слушания по делу №. 2023-04-0106 проходили в середине января. Свою позицию изложили и на вопросы ответили представители заявителей, Сейма, МВД, Минюста, Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), Службы содержания образования, Центра госязыка, Бюро омбудсмена, Латвии в международных правозащитных институциях, Baltic Human Rights Society, а также работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров.

О чем речь?



Под принятые осенью 2022 года, на фоне широкомасштабного вторжения Россию в Украину, поправки к Закону об иммиграции попадали около 25 тысяч бывших (не)граждан Латвии, которые после 2003 года приняли гражданство России. Постоянный ВНЖ Латвии этих людей со 2 сентября 2023 года могли аннулировать. Чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, им надо было пройти ряд процедур. В том числе люди 15-75 лет должны были предъявить сертификат о знании латышского языка на категорию А2, выданный после 1 февраля 2001 года.

До сентября больше половины попыток сдать языковые тесты завершились неудачей. Депутаты предложили тем, кто все делал по правилам, дать ВНЖ на два года, чтобы они могли выучить язык и сдать экзамен. Около трех тысяч граждан РФ, которые бездействовали, должны были покинуть Латвию или пытаться получить временный ВНЖ на других основаниях. В итоге кандидатов на выезд осталось около тысячи.

Чья судьба тоже на кону?



Граждане России, которые получали постоянный ВНЖ раньше — по утратившему в 2003 году силу Закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства" — не подпали под действие новых правил.

Как пояснили представители Сейма и PMLP, депутаты решили, что эта группа российских граждан достаточно немногочисленна — 4949 граждан России. В активном возрасте — около тысячи. Поэтому сконцентрировались на более многочисленной группе тех, кто сознательно получил гражданство России после 2003 года. И все же во время слушаний судьи много раз возвращались к группе непопавших под поправки граждан РФ — получалось, что людей поставили в неравные условия, притом что Конституция гарантирует равенство всех перед законом.

Позиция Сейма от юриста Вилниса Витолиньша



Иностранцы — тут гости, а право хозяина — решать, кого он хочет видеть в гостях. Ни один хозяин не выгонит гостя, если тот соблюдает правила проживания.

Почему граждане и неграждане Латвии в свое время предпочли гражданство РФ? Возможные причины: ностальгия по возвращению в СССР под руководством Кремля, желание быть частью российского величия, видение своего центра жизни в России, более легкие путешествия и возможность дольше находится там, наслаждение правами россиянина, в том числе получения российской пенсии. Это был внутренний выбор каждого, но он выразился и во внешних проявлениях: после десятилетий жизни в Латвии больше половины этих людей не смогли предъявить даже базовые знания латышского языка, что напрямую связано с вопросом безопасности Латвии.

Позиция заявителей от юриста Елизаветы Кривцовой



Латвия — правовое демократическое государство, где нельзя применять закон в обратную сторону (соответствие 1-й статье Конституции, у людей есть право планировать свою частную и семейную жизнь, все равны перед законом. Кроме того, 4-я статья 4-го протокола Европейской конвенции по правам человека, ратифицированной Латвией, говорит о полном запрете на массовую высылку иностранцев. Под этим подразумевается любое ограничение их прав, цель которого — их выезд из страны, если к ним относятся как к группе, а не к индивидуальному лицу, чьи угрозы оцениваются.

Бдительный взгляд президента одного государства отметил, что другое государство действует против его интересов и решил развязать агрессивную войну. Бдительная власть другого государства заметила, что эта война идет по соседству и не отвечает интересам этого государства — оно решило позаботиться о своей безопасности, соблюдая Конституцию, международное право и стандарты прав человека…

Сопутствующие вопросы



За четыре дня слушаний все участники рассмотрения задали друг другу много острых и больных вопросов.

Почему граждане России в Латвии так дружно голосовали за Путина?

Сколько человек все же придется выдворить и насколько это индивидуальные, а не массовые решения?

Насколько гуманными были требования к уровню владения латышским языком пожилыми людьми и условия сдачи экзаменов?

Учтены ли все права человека?

Должен ли каждый гражданин РФ отвечать за дела России?

Есть ли возможность жить в Латвии у тех, кто ожидает своих решений по ВНЖ и апелляциям?

Во второй половине дня судьи соберут прессу, чтобы ответить на все вопросы, возникшие по ходу рассмотрения дела и по решению.

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