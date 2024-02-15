В четверг, 15 февраля, утром в большинстве районов Латвии из-за снега и гололеда затруднено движение по главным и региональным дорогам страны, сообщили в государственном предприятии Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Скользкие и заснеженные участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. В работах задействовано 122 единицы зимней техники.

Движение осложнено на главных автодорогах:

на участке Таллинского шоссе (A1) от Берги до станции "Звейниекциемс";

на протяжении всего Видземского шоссе (A2);

на участке Валмиерского шоссе (A3) от Мурьяни до Валмиеры и от Стренчи до Валки;

по Рижской окружной дороге (Саласпилс-Бабите) (А5);

по Даугавпилсскому шоссе (А6) на участке от Риги до Извалды;

на всем протяжении Баускского шоссе (А7);

на всем протяжении Елгавского шоссе (А8);

на участке Лиепайского шоссе (A9) от Риги до Апшупского перекрестка;

на участке Вентспилсского шоссе (A10) от Риги до Кудры и от Стразде до Усмы;

по всему Резекненскому шоссе (A12);

по всей дороге Российская граница — Резекне — Даугавпилс — Литовская граница (Медуми) (A13)

по Даугавпилсской окружной дороге (A14);

по Резекненской окружной дороге (A15);

по дороге Тинужи-Кокнесе (P80).

Движение по региональным дорогам осложнено по всей Латвии, за исключением окрестностей Краславы, Кулдиги, Лиепаи и Салдуса.

Водителям следует быть особенно внимательными, ехать со скоростью, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущих автомобилей.

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