Скользкие и заснеженные участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. В работах задействовано 122 единицы зимней техники.
Движение осложнено на главных автодорогах:
- на участке Таллинского шоссе (A1) от Берги до станции "Звейниекциемс";
- на протяжении всего Видземского шоссе (A2);
- на участке Валмиерского шоссе (A3) от Мурьяни до Валмиеры и от Стренчи до Валки;
- по Рижской окружной дороге (Саласпилс-Бабите) (А5);
- по Даугавпилсскому шоссе (А6) на участке от Риги до Извалды;
- на всем протяжении Баускского шоссе (А7);
- на всем протяжении Елгавского шоссе (А8);
- на участке Лиепайского шоссе (A9) от Риги до Апшупского перекрестка;
- на участке Вентспилсского шоссе (A10) от Риги до Кудры и от Стразде до Усмы;
- по всему Резекненскому шоссе (A12);
- по всей дороге Российская граница — Резекне — Даугавпилс — Литовская граница (Медуми) (A13)
- по Даугавпилсской окружной дороге (A14);
- по Резекненской окружной дороге (A15);
- по дороге Тинужи-Кокнесе (P80).
Движение по региональным дорогам осложнено по всей Латвии, за исключением окрестностей Краславы, Кулдиги, Лиепаи и Салдуса.
Водителям следует быть особенно внимательными, ехать со скоростью, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущих автомобилей.
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