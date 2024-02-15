Рижский районный суд приговорил мужчину к 18 годам и шести месяцам лишения свободы за сексуальное насилие над шестью мальчиками, сообщили порталу Delfi в прокуратуре.

Суд обвинил мужчину в совершении сексуальных действий с шестью мальчиками в возрасте от девяти до четырнадцати лет в период с декабря 2022 года по апрель 2023 года с целью удовлетворения своего сексуального желания путем физического контакта с жертвами.

Рижский районный суд постановил признать мужчину виновным в инкриминируемых уголовных преступлениях и приговорил к 18 годам и шести месяцам лишения свободы, включая пятилетний надзор после отсидки срока.

Обвиняемый ранее попадал в поле зрения полиции. Он был наказан за уголовные преступления против нравственности и половой неприкосновенности, но совершил новые уголовные правонарушения в течение ранее назначенного дополнительного наказания — пробационного надзора.

Мужчина сознательно искал подход к жертвам: предоставлял мальчикам возможность проводить время у себя дома, играть в компьютерные игры, смотреть видео на интернет-сайтах, угощал едой и напитками, сигаретами и алкоголем, а также давал им небольшие суммы денег.

Завоевав доверие детей с целью удовлетворить свое сексуальное желание, мужчина показывал мальчикам видео порнографического содержания, приглашал их в постель и в присутствии других мальчиков совершал сексуальные действия.

Прокуратура призвала жителей Латвии быть внимательными и уделять больше внимания повседневным занятиям и увлечениям детей.

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