Депутат Сейма Глория Гревцова, признанная виновной в предоставлении ложных сведений Центральной избирательной комиссии, лишена депутатского мандата. Решение суда вступило в силу 15 февраля, сообщает Delfi.lv со ссылкой на информацию прокуратуры.

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу Гревцовой и принял решение отказать в начале кассационного судопроизводства.

Таким образом, 15 февраля вступило в силу принятое Рижским городским судом 14 марта 2023 года решение, согласно которому Гревцова была признана виновной и приговорена к 160 часам общественных работ.

Согласно регламенту Сейма, признанный виновным в преступлении депутат лишается мандата с момента вступления приговора в силу.

Глория Гревцова была избрана в Сейм по списку партии "Стабильность". После того, как выяснилось, что Гревцева предоставила ЦИК ложные сведения, она вышла из состава партии и стала независимым депутатом.

Дело на Гревцову Госполиция завела 7 октября прошлого года по статье 272-й Уголовного закона о предоставлении заведомо ложной информации ЦИК. 17 октября дело в ускоренном порядке было передано в прокуратуру.

В ходе досудебного расследования было установлено, что Гревцова, будучи кандидатом в депутаты 14-го Сейма, представила ЦИК сведения о себе, в том числе информацию в разделах "Место работы и занимаемые должности" и "Образование". Достоверность информации она подтвердила своей подписью.

Выяснилось, что Гревцова солгала о своем месте работы, предоставив заведомо ложные сведения ЦИК. Также она предоставила ложную информацию о том, что окончила Латвийскую академию спортивной педагогики. В вузе эту информации не подтвердили.

В октябре 2022 года Глория Гревцова была избрана в Сейм по Видземскому избирательному округу, поднявшись благодаря "плюсам" от избирателей с первого на второе место в списке. "Стабильность" получила в Видземе один мандат. Если Гревцова теряет мандат, то в Сейм попадает следующий кандидат по Видземе. Как следует из информации ЦИК, это Амиль Салимов, который является членом правлений ряда компаний — SIA EURO TRADE, SIA MĀRUPES APARTAMENTI, SIA VOLERU KRASTI. Ему также принадлежат доли капитала в SIA EURO TRADE и SIA MĀRUPES APARTAMENTI.

Глория Гревцова сейчас баллотируется в Европарламент от объединения JAUNLATVIEŠI ("Младолатыши"). В том же списке — бывший депутат 13-го Сейма от KPV.LV, один из самых скандальных политиков страны Алдис Гобземс.

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