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Муниципальное предприятие Rīgas satiksme готовится приобрести новые автобусы на дизельном двигателе и электроавтобусы, сообщила агентству LETA представитель компании Байба Барташевича-Фелдмане.

Предприятие объявило о рыночном исследовании вариантов поставок трехосных низкопольных автобусов, "чтобы понять рыночное предложение, уровни затрат, мощности производителей и условия поставок". По результатам исследования рынка будет принято решение о количестве покупаемых автобусов и подготовлена ​​документация для объявления конкурса о закупке.

Rīgas satiksme планирует приобрести два вида автобусов — 18-метровые низкопольные автобусы, которые работают на дизельном топливе, и 18-метровые низкопольные автобусы с установленной аккумуляторной системой накопления энергии.

При закупке будет соблюдаться установленная нормативными актами пропорция — 30% от общего количества закупаемых транспортных средств должны быть с использованием возобновляемых источников энергии.

Чтобы узнать стоимость и возможные условия поставки, компания объявит конкурсы на поставку 57, 114 или 171 автобуса.

В ежедневных пассажирских перевозках Rīgas satiksme" задействовано около 400 автобусов, из них почти 250 отслужили положенный срок. Rīgas satiksme начало обновление автобусного парка в 2022 году, заключив договор на приобретение новых электробусов. Сейчас в автопарке компании насчитывается 35 электробусов, планируется закупка еще 17 электробусов. Это позволит заменить в эксплуатации около 50 автобусов.

Как уже сообщалось, оборот Rīgas satiksme в 2022 году увеличился на 5% — со 161,12 млн евро в 2021 году до 168,7 млн ​​евро в прошлом году. В свою очередь, прибыль компании в 2022 году снизилась более чем в два раза и составила 1,25 млн евро.

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