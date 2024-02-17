Группа из примерно 150 человек прошла маршем от Домской площади мимо Сейма до площади Екаба. Они скандировали на английском и латышском лозунги "Свободу Палестине", "Перестаньте убивать матерей", "Прекращение огня прямо сейчас" и другие.

Среди участников были как латвийцы, так и жители других стран Евросоюза. В конце они встали кругом в центре площади Екаба и станцевали ливанский танец дабке. Акция прошла практически без инцидентов: одна участница пожаловалась на журналистов, которые пытались задавать ей вопросы, а полиция задержала одного активиста, но вскоре после разговора с организаторами отпустила.

Foto: DELFI

Акции в поддержку Палестины проходят сегодня во всех странах Балтии. Их участники выступают против действий Израиля на территории сектора Газа и немедленного прекращения огня в регионе. Израиль в настоящий момент проводит военную операцию против боевиков террористической организации ХАМАС, которые являются фактической властью в секторе Газа.

7 октября 2023 года они напали на ряд израильских городов, убили более тысячи человек, захватили несколько сотен заложников.

Foto: DELFI

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