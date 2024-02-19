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Среди 16 поданных на выборы в Европарламент от Латвии списков фаворитами являются две партии — "Новое единство" и "Национальное объединение". Об этом сообщает программа "Панорама" Латвийского радио (LTV) со ссылкой на результаты опроса SKDS. Также 5%-й барьер на евровыборах, по данным опроса, преодолевает "Согласие".

Если бы выборы состоялись в феврале, правящее "Новое единство" стало бы лидером с 10,2 % голосов, а затем следовало бы оппозиционное "Национальное объединение" с 10% поддержкой. Разрыв между лидерами — минимален: 0,2%. Список "Нового Единства" возглавляет еврокомиссар Валдис Домбровскис, Нацобъединения — европарламентарий Роберт Зиле.

"Согласие", несмотря на то, что пережило провал на последних парламентских выборах, по данным опроса, на евровыборах берет 5%-й барьер. У "Согласия" рейтинг — 6,3%, возглавляет список депутат Европарламента Нил Ушаков. Далее следует партия Latvijas attīstībai, которая также в составе объединения с Par!, не смогло предолеть 5%-й барьер на выборах в 14-й Сейм. На евровыборах за эту партию готовы голосовать 5,8% опрошенных, лидеры списка — европарламентарий Иварс Иябс и бывший министр обороны Артис Пабрикс.

По данным опроса, барьер также преодолевает правильственная партия "Прогрессивные" с рейтингом в 5,4%. Список возглавляют еврочиновница Элина Пинто и бывший мэр Риги Мартиньш Стакис.

Близки к взятию барьера оппозиционные "Стабильность" (4,7%), "Объединенный список" (4,3%) и "Латвия на первом месте (4,3%).

За коалиционный Союз "зеленых" и крестьян готовы голосовать только 2,9%, за непредставленную в Сейме "Суверенную власть" — 2,7%.

"Здесь два очень сильных конкурента ("Новое Единство" и Национальное объединение), и по крайней мере сейчас выглядит так, что между ними происходит главная борьба", — говорит политолог Янис Икстенс.

"Внимание избирателей больше всего сосредоточено на кандидатах, чем на партиях", — сказала в эфире ЛТВ представитель SKDS Иева Строде. Она подчеркнула, что впереди еще есть время и часть латвийцев определяются с кандидатами на выборах в последний момент.

Согласно результатам опроса, 5% барьер преодолевают восемь списков из шестнадцати утвержденных.

17,2% опрошенных латвийцев заявили, что не будут участвовать в выборах, а пятая часть или 20,2% затруднились дать четкий ответ на этот вопрос.

Опрос проводился с 10 по 14 февраля, в исследовании приняли участие 1505 граждан Латвии.

Выборы в Европарламент пройдут 8 июня.

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