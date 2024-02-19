В 2023 году присяжные судебные исполнители взыскали 11,54 млн евро в пользу Гарантийного фонда средств содержания, сообщили агентству LETA в Латвийском совете присяжных судебных исполнителей. Есть тенденция роста добровольно уплаченных штрафов.

В прошлом году в Латвии по сравнению с предыдущими годами уменьшилось как количество переданных к принудительному исполнению дел, так и сумма взысканных в результате принудительного исполнения средств. Всего за год судебные исполнители взыскали 275,95 млн евро в интересах государства и других пострадавших сторон.

В 2023 году общее количество переданных судебным исполнителям для принудительного исполнения дел снизилось на 9%. Всего поступило 161 234 исполнительных документа. Наибольшее количество дел приходится на гражданские дела — 78 622 дела. Немного меньше, 76 392 — дела об административных правонарушениях. Решения о взыскании имущества по уголовным делам составили всего 4% от общего объема исполнительных дел.

Объем принудительного взыскания снизился по всем категориям дел, причем наибольшее снижение произошло в категории гражданских дел. Несмотря на увеличение в 2023 году числа переданных к исполнению по гражданским делам решений — по сравнению с 2022 и 2021 годами, — уменьшилась средняя сумма долга по одному делу. В прошлом году эта сумма была 3923 евро (для сравнения, в 2022 году средняя сумма долга была около 6285 евро).

Тенденцию можно считать позитивной, подчеркнули в Совете. Она свидетельствует о более ответственном отношении населения к совершенным правонарушениям и увеличении количества добровольно уплаченных штрафов, а значит реже приходится средства взыскивать принудительно.

Наибольший объем взысканий в 2023 году пришелся на гражданские дела: в общей сложности в прошлом году было взыскано более 249,1 млн евро, в том числе 321 658 евро по делам о взыскании заработной платы. Почти 12,37 млн евро было взыскано по делам об административных правонарушениях и 2,9 млн евро — по уголовным делам.

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