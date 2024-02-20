Заснеженные участки дорог очищаются и посыпаются противогололедными материалами. Для улучшения условий движения задействовано 43 единицы техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Движение по региональным дорогам страны затруднено в окрестностях Вентспилса, Талси, Кулдиги, Салдуса, Тукумса, Добеле, Бауски, Огре и Гулбене.
Водителям следует быть особенно внимательными, ехать со скоростью, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущих автомобилей.
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