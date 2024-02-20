В этом году почти 300 кандидатов подали заявки на вступление в Земессардзе, сообщил в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении командующий Земессардзе, бригадный генерал Каспар Пуданс.

Он пояснил, что в течение неполных двух месяцев заявки на вступление в Земессардзе подали почти 300 кандидатов из различных регионов Латвии. Большинство кандидатов — из Риги, добавил он. В настоящее время на службу приняты около 150 новых земессаргов.

Пуданс признал, что значительная часть кандидатов подала заявления на фоне происходящего в мире, войны, развязанной Россией в Украине.

В то же время он отметил, что Земессардзе будет активно и целенаправленно работать над набором кадров.

"То, что Россия сделала за последние годы и продолжает делать с украинским народом, является самым большим стимулом для вступления. Это забота о своей безопасности и безопасности своей семьи, может быть, это гнев на то, что мы видим у наших границ", — сказал Пуданс, комментируя желание людей вступать в Земессардзе.

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