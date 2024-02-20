Брутальность России в области войны нельзя недооценивать, заявил министр обороны Андрис Спрудс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Он признал, что ситуация на фронте сложная и необходимо учитывать возможность затяжной войны. По его мнению, у западных стран все еще есть политическая воля и осознание того, что все имеющиеся ресурсы должны быть направлены на поддержку Украины, поскольку речь идет также о защите порядка, основанного на правилах. Одним из главных решений является готовность увеличить военные бюджеты и уделять больше внимания военной промышленности.

Спрудс воздержался от конкретных выводов о том, что происходит на линии фронта, подчеркнув, что мы можем полагаться на компетентность украинского военного и политического руководства.

"Да, на линии фронта не всегда все идет так, как нам хотелось бы, понятно, что мы не можем недооценивать наших противников, но мы не должны и переоценивать долгосрочную способность России быть современной сверхдержавой — это не так. Россия сталкивается с вызовами, и нам нужно создавать как можно больше вызовов, в том числе экономических. Но жестокость России нельзя недооценивать", — подчеркнул политик, добавив, что воля Украины к борьбе не ослабевает.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что положение украинских войск на нескольких фронтах является сложным, так как армия страдает от задержек в предоставлении западной военной помощи.

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