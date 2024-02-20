Сотрудник Государственной полиции подозревается в халатности на службе и подделке документов. К провинившемуся применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, но запрещено занимать определённые должности в правоохранительных органах.

В ходе досудебного расследования Бюро внутренней безопасности установлено, что сотрудник Государственной полиции во время исполнения служебных обязанностей не обыскал задержанного перед помещением его в место временного содержания. В результате чего задержанный покончил жизнь самоубийством с помощью не изъятого полицейским предмета. Также этот же сотрудник полиции подделал документ, в котором были указаны недостоверные сведения, связанные с поиском задержанного.

Уголовное производство передано в прокуратуру с предложением о возбуждении уголовного преследования за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 319 Уголовного закона, — неисполнение обязанностей публичного должностного лица, если это повлекло тяжкие последствия. Также за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 327, — подделка и использование документа, если это совершено государственным должностным лицом.

К сотруднику Государственной полиции применены не связанные с лишением свободы меры пресечения, включая запрет занимать определенные должности в структуре.

Бюро внутренней безопасности напоминает, что никто не может быть признан виновным в совершении уголовного преступления, пока его вина не будет доказана в соответствии с Уголовно-процессуальным законом.

В 2023 году Бюро внутренней безопасности возбудило 50 уголовных производств и провело досудебное расследование всего по 142 уголовным производствам.

В прошлом году Бюро внутренней безопасности направило в прокуратуру 48 уголовных производств для возбуждения уголовных дел по 98 уголовным правонарушениям в отношении 72 лиц. Из них 56 — должностные лица, сотрудники МВД и муниципальных учреждений полиции.

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