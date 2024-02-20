В прошлом году в ДТП в Латвии погибли более чем на четверть больше людей, чем годом ранее. При этом, количество зарегистрированных происшествий в 2023 году меньше, чем в 2022. Также у пьяных водителей за прошлый год конфискованы 815 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Государственной полиции.

Число погибших в дорожных происшествиях в минувшем году в стране было самым высоким за последние годы. Как свидетельствует собранная информация Государственной полиции, в прошлом году в дорожных происшествиях погибли 142 человека, что на 27 больше, чем годом ранее.

Так обстоит ситуация по годам — количество погибших в ДТП в стране:

В 2020 году — 132 человека,

В 2021 году — 141 человек,

В 2022 году — 115 человек,

В 2023 году — 142 человека.

Чаще всего несчастные случаи со смертельным исходом происходили в результате столкновений транспортных средств, либо когда автомобиль наезжал на пешехода или переворачивался.

В прошлом году серьезные травмы получили 382 человека, что на 47 меньше, чем годом ранее. В прошлом году легкие травмы получили 3783 участника дорожного движения, что на 190 больше, чем в 2022 году.

В 2023 году в Латвии зарегистрировано 18 899 ДТП, что на 260 меньше, чем годом ранее.

Всего в прошлом году за вождение в нетрезвом виде было возбуждено 3413 уголовных дел и административных процессов. Годом ранее их было 4297. В прошлом году у пьяных водителей конфисковали 815 транспортных средств.

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