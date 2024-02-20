Число погибших в дорожных происшествиях в минувшем году в стране было самым высоким за последние годы. Как свидетельствует собранная информация Государственной полиции, в прошлом году в дорожных происшествиях погибли 142 человека, что на 27 больше, чем годом ранее.
Так обстоит ситуация по годам — количество погибших в ДТП в стране:
- В 2020 году — 132 человека,
- В 2021 году — 141 человек,
- В 2022 году — 115 человек,
- В 2023 году — 142 человека.
Чаще всего несчастные случаи со смертельным исходом происходили в результате столкновений транспортных средств, либо когда автомобиль наезжал на пешехода или переворачивался.
В прошлом году серьезные травмы получили 382 человека, что на 47 меньше, чем годом ранее. В прошлом году легкие травмы получили 3783 участника дорожного движения, что на 190 больше, чем в 2022 году.
В 2023 году в Латвии зарегистрировано 18 899 ДТП, что на 260 меньше, чем годом ранее.
Всего в прошлом году за вождение в нетрезвом виде было возбуждено 3413 уголовных дел и административных процессов. Годом ранее их было 4297. В прошлом году у пьяных водителей конфисковали 815 транспортных средств.