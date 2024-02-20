Foto: Publicitātes foto
В прошлом году в ДТП в Латвии погибли более чем на четверть больше людей, чем годом ранее. При этом, количество зарегистрированных происшествий в 2023 году меньше, чем в 2022. Также у пьяных водителей за прошлый год конфискованы 815 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Государственной полиции.

Число погибших в дорожных происшествиях в минувшем году в стране было самым высоким за последние годы. Как свидетельствует собранная информация Государственной полиции, в прошлом году в дорожных происшествиях погибли 142 человека, что на 27 больше, чем годом ранее.

Так обстоит ситуация по годам — количество погибших в ДТП в стране:

  • В 2020 году — 132 человека,
  • В 2021 году — 141 человек,
  • В 2022 году — 115 человек,
  • В 2023 году — 142 человека.

Чаще всего несчастные случаи со смертельным исходом происходили в результате столкновений транспортных средств, либо когда автомобиль наезжал на пешехода или переворачивался.

В прошлом году серьезные травмы получили 382 человека, что на 47 меньше, чем годом ранее. В прошлом году легкие травмы получили 3783 участника дорожного движения, что на 190 больше, чем в 2022 году.

В 2023 году в Латвии зарегистрировано 18 899 ДТП, что на 260 меньше, чем годом ранее.

Всего в прошлом году за вождение в нетрезвом виде было возбуждено 3413 уголовных дел и административных процессов. Годом ранее их было 4297. В прошлом году у пьяных водителей конфисковали 815 транспортных средств.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit