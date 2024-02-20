Президент Латвии Эдгар Ринкевич подал на рассмотрение в Президиум Сейма поправки к Закону "О предвыборной агитации", предусматривающие, что политические силы должны будут предоставлять информацию о предвыборных агитационных материалах, произведенных при помощи искусственного интеллекта.

В аннотации к президентскому законопроекту подчеркивается, что свободные и честные выборы возможны только, если общество получают в ходе предвыборной кампании истинную информацию.

"Использование современных технологий, в том числе систем искусственного интеллекта, получает все большее широкое распространение, открывает ранее небывалые возможности для обращения к избирателям, в том числе, в онлайн-чатах и целевых звонках. Но независимо от формы предвыборной агитации, ее содержание должно соответствовать требованиям демократического правового государства, чтобы не вызывать сомнений в честности выборов", — сказано в аннотации.

В документе упоминается и том, что системы искусственного интеллекта позволяют праводоподобно генерировать в различных видах контента (картинки, аудио, видео) людей, предметы, места, другие субъекты, а также события. Это может ввести избирателя в заблуждение. Фактически уже сейчас системы искусственного интеллекта, к примеру, позволяют "переозучить" с учетом особенностей голоса и интонации речь того же политика, вложив ему в уста то, что он никогда не говорил.

"Если предвыборная агитация или предвыборный материал создаются в системе искусственного интеллекта или система искусственного интеллекта каким-либо образом используется в предвыборной агитации, то это должно быть ясно и однозначно указано", — обозначено в аннотации.

Законодательная инициатива президента оговаривает то, в каких случаях может быть введен запрет на предвыборную агитацию, если политическая сила нарушила законодательство, прибегнув к возможностям искусственного интеллекта при производстве рекламы. Если Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) в период предвыборной агитации или в период запрета на размещение предвыборной агитации констатирует, что политическая сила, нарушив установленные правила оплаченной агитации использовала для производства рекламы возможности искусственного интеллекта, глава KNAB вправе принять решение ввести запрет на предвыборную агитацию, говорится в президентской законодательной инициативе.

Информация о таком запрете на предвыборную агитацию KNAB должен будет незамедлительно разместить на своей домашней странице в интернете. Решение KNAB можно будет обжаловать в Административном суде.

"Нужно подчеркнуть, что целью этого законопроекта не является запрет или необоснованное ограничение использования систем искусственного интеллекта в честной и открытой предвыборной агитации", — подчеркивается в то же время в аннотации: "Также данный законопроект не затрагивает правовые вопросы ответственности физических лиц за противоправное распространение заведомо ложной, сфабрикованной и фальшивой информации. Как раз напротив — закон предлагает добиться юридически определенного положения, в котором избиратель может сделать свободный выбор на выборах, четко зная, что агитационные материалы поизведены или сама агитация происходит с использованием систем искусственного интеллекта".

"Регулирование искусственного интеллекта также один из актуальных вопросов повестки дня на международном уровне. Например, ЕС работает над Актом об искусственном интеллекте, который определит использование искусственного интеллекта на территории ЕС. В свою очередь, в рамках Совета Европы создается конвенция об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и власти закона", — подчеркивается в аннотации: "Право избирателей на участие в честных и свободных выборах не должно ставиться под угрозу неконтролируемыми системами искусственного интеллекта. Упомянутое напрямую совпадает с усилиями ЕС определить один из основных принципов использования искусственного интеллекта — что искусственный интеллект должен контролировать человеком", — подчеркивает президент международную значимость контроля над системами искусственного интеллекта.

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