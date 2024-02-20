Рижская дума выбрала 30 микрорайонов Риги, в каждом из которых оборудуют по две зарядные станции. Одна такая станция сможет обеспечить одновременную зарядку электричеством двух автомобилей — итого получится 120 зарядных мест.

Весной Рижская дума выставит на аукцион шестьдесят участков земли под обустройство зарядных станций для электромобилей. Ими оборудуют тридцать микрорайонов — по две станции в каждом. Таким образом, одновременно по городу смогут заряжаться сто двадцать электромобилей, сообщает Rus.LSM в программе "Сегодня вечером".

По условиям конкурса, заправки должны быть с минимальной силой зарядного тока в 22 кВт. На их постройку понадобится примерно год. Планируется, что зарядные станции расположат в специальных парковочных карманах, которые ранее Рига строила в спальных микрорайонах.

В Латвии зарегистрированы 6,5 тысяч электромобилей. За год прирост прирост их регистрации составил 67%, сообщают данные Дирекции безопасности дорожного движения.

Конкурс на аренду 60 участков земли под обустройство зарядных станций для электромобилей Рига намерена объявить в апреле-мае.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!