В повестку дня заседания Резекненской думы, которое состоится в среду, 21 февраля, пока не включен вопрос о бюджете на текущий год.

Согласно требованиям законодательства, самоуправления должны утвердить свои бюджеты в течение двух месяцев после утверждения госбюджета, то есть в этом году муниципальные бюджеты должны быть утверждены до 21 февраля.

В настоящее время депутаты Резекненской думы не знают о каких-либо дополнительных заседаниях или новых инициативах в связи с бюджетом, сообщил агентству LЕТА оппозиционный депутат Юрис Гунтис Вяксе.

На внеочередном заседании думы 19 февраля депутаты в очередной раз отклонили все предложения по принятию сбалансированного бюджета, который является условием для выделения самоуправлению ссуды на восстановление финансовой ситуации. Теперь остается ждать решений Министерства финансов и Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР), сказал депутат.

Вяксе назвал ситуацию "беспрецедентной", предположив, что МОСРР может принять решение о роспуске думы, при этом самоуправление не получит обещанную Минфином ссуду в размере 5 млн евро, необходимую для стабилизации финансового положения. Теоретически возможность принятия сбалансированного бюджета еще есть, но позиция членов правящей коалиции говорит о том, что они хотят, чтобы думу распустили, заявил оппозиционный депутат.

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