Представители Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) прибыли в среду, чтобы перенять недостроенный новый корпус А2 у застройщика SIA Velve. По наблюдениям агентства LETA, на объекте присутствуют и сотрудники Государственной полиции.

В Госполиции сообщили, что полицейские прибыли для обеспечения общественного порядка и безопасности.

13 февраля был расторгнут договор подряда между PSKUS и Velve, так как застройщик не соблюдал сроки строительства, на строительной площадке были обнаружены существенные дефекты, зафиксированы и другие нарушения. Изначально больница планировала перенять корпус у Velve 20 февраля, но этого не произошло.

Больница предложила Velve немедленно заключить соглашение, на основании которого больница примет строительную площадку и выполнит необходимые действия для обеспечения непрерывности строительных работ. С другой стороны, Velve предложило заключить соглашение о расторжении договора, на что больница не согласилась.

В больнице напоминают, что корпус А2 является государственной собственностью, которой PSKUS управляет, и действия Velve, не желающего передавать объект, будут уголовно наказуемым произволом. Больница уверена, что действует по закону, и любые убытки, которые могут возникнуть в случае дальнейшего противодействия со стороны Velve, придется возмещать строителям.

После перенятия объекта больница намерена привлечь независимого эксперта для проверки качества строительства, поскольку есть основания полагать, что список выявленных дефектов не полон. Также будут начаты срочные работы, например, демонтаж подвала площадью почти 8 тысяч квадратных метров, где образовалась плесень.

Velve считает решение PSKUS об одностороннем расторжении договора противоправным.

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