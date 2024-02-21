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На заседании комиссии по внешним делам Сейма депутаты вместе с представителями Министерства иностранных дел и Государственного центра языка начали обсуждение использования второго имени Грузии - "Сакартвело".

В 2021 году Грузия обратилась с призывом к другим странам впредь официально называть ее "Сакартвело", а не Грузией. Тогда Тбилиси хотел, чтобы основой для имени страны на иностранных языках было использовано давно известное греческое и латинское обозначение их страны Georgia, а не русское "Грузия".

Южная Корея стала первой страной, в которой были внесены запрошенные Тбилиси изменения. Грузия также обратилась к другим странам — включая Латвию — с просьбой впредь называть ее Грузией. Сами грузины называют свою страну Сакартвело.

В 2019 году Центр госязыка указывал, что ранее изменение названия грузинского государства и использование альтернативы в Латвии не рассматривалось, поскольку не было получено официального запроса.

Ранее решение использовать "Сакартвело" вместо "Грузия" приняла Литва. Это сделано, чтобы избежать двойного названия страны в документах.

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