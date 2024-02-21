Сегодня в 11:00 на Ратушной площади начался пикет против переименования улицы Маскавас и еще нескольких улиц в Риге. Акция проходит по инициативе политика Русского союза Латвии (РСЛ) Инны Дьери, сообщает агентство LETA.

Около здания Рижской думы собрались несколько десятков человек — представители РСЛ, в том числе Инна Дьери и Мирослав Митрофанов, а также активисты и журналисты.

Цель мероприятия — выразить протест против переименования улиц, названия которых связаны с русской культурой. В соцсетях Дьери также призывает жителей протестовать против отмены русской культуры.

Параллельно на Ратушной площади прошел еще один пикет, на котором некое частное лицо будет протестовать против планируемой смены названия улицы Латгалес.

Как сообщалось, Рижская дума планирует переименовать улицу Маскавас в улицу Латгалес, которая исторически уже называлась так. Учитывая, что в Риге уже есть улица Латгалес, то и этой улице нужно новое "связанное с Латгалией название".

Ранее на заседании Комитета по финансовым и административным делам Рижской думы против изменения названий улиц голосовали члены фракции "Согласие" Андрей Каменецкий и Анна Владова. "Против" голосовал и председатель фракции РСЛ Мирослав Митрофанов.

Глава фракции "Прогрессивных" Мартиньш Коссович и депутат Игорь Клявиньш воздержались.

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