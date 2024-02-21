Начиная с 2026 года Рижская дума не будет согласовывать установку нового газового отопительного оборудования, следует из Правил о выборе вида отопления по территориальным зонам и требовываниях к выбору оборудования системы теплоснабжения, утвержденных в среду, 21 февраля, Рижской думой.

С 1 января 2026 года не будут выдаваться разрешения на установку новых газовых котлов, если у них не будет соответствующего экономического обоснования. Выданные разрешения можно использовать в течение пяти лет с момента их выдачи, поэтому котлы можно будет установить до 2031 года.

Как сообщили агентству LETA в Отделе внешней коммуникации Рижской думы, ранее уже были приняты правила территориального зонирования загрязнения воздуха, а с 2019 года введены требования в отношении использования угля для отопления во всех районах города.

В Риге определены три зоны в зависимости от загрязненности, а также с учетом количества жителей, типа использования территории и наличия централизованной системы теплоснабжения.

Первые две зоны — в центре города и в ближайших к нему районах: Тейке, Чиекуркалнсе, ближней Пардаугаве, Агенскалнсе, Биерини, Атгазене и так далее. Остальные районы Риги отнесены к третьей зоне.

Новые правила предусматривают, что во всех зонах будет запрещено устанавливать оборудование систем отопления, использующее каменный уголь, бурый уголь, торф и жидкое топливо, в том числе дизельное.

Изменения почувствуют те жильцы, которые построят новое здание или заменят котлы отопления. Приоритет будет отдан централизованному теплоснабжению или безэмиссионным источникам отопления.

Правила не коснутся владельцев дровяных печей, топлива на биомассе, газовых котлов, которые не планируют и не имеют возможности менять свое отопительное оборудование в данный момент, а также всех, кто пользуется центральным отоплением.

Правила будут применяться тогда, когда нужно будет получить разрешение Комиссии по теплоснабжению на установку нового отопительного оборудования.

Как поясняет муниципалитет, город поставил перед собой цели по улучшению качества воздуха и смягчению последствий изменения климата. Чтобы не пришлось проводить внеплановую замену установленного оборудования, переход на возобновляемые источники энергии планируется осуществлять постепенно.

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