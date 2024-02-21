Управляющие критической инфраструктурой страны должны сохранять бдительность и предотвращать попытки влияния на национальную безопасность, было отмечено на созванном президентом Эдгаром Ринкевичем в среду, 21 февраля, заседании Совета по национальной безопасности.

Как сообщил агентству LETA советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, на состоявшемся в среду заседании совета под руководством Ринкевича обсуждались непрерывность работы общественных СМИ, возможности развития искусственного интеллекта и ситуация с безопасностью в стране.

Совет по нацбезопасности выслушал доклады учреждений госбезопасности о ситуации в стране. На этой неделе исполняется два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Россия продолжает проводить гибридные атаки против стран НАТО и Евросоюза, в том числе против Латвии. Их цель — усилить чувство страха и неуверенности, подрывая устойчивость общества и государства. Эти провокации продолжатся, поэтому управляющие критической инфраструктурой страны должны сохранять бдительность и предотвращать попытки влияния на нацбезопасность, считает Совет по нацбезопасности. Компетентные учреждения контролируют и обеспечивают защиту безопасности жителей и государства.

Председатель Совета общественных электронных СМИ Янис Сикснис доложил о выводах после событий 5 января, когда Латвийское радио прекратило вещание в связи с задымлением в здании радио на Домской площади, а также сообщил о запланированных действиях по обеспечению непрерывной работы общественных СМИ. Совет призвал пересмотреть планы действий и организовать проверочные учения, которые обеспечили бы способность общественных масс-медиа непрерывно информировать общество Латвии.

Совет по нацбезопасности также заслушал доклад директора Центра стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса о динамике развития искусственного интеллекта и ознакомился с возможностями, предоставляемыми развитием технологии. Совет поддержал и призвал оценить в правительстве, как Латвии лучше подготовиться и использовать эти возможности.

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