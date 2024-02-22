Foto: LETA
В пятницу по всей Латвии ожидаются дожди и порывистый ветер до 10-15 метров в секунду, прогнозируют синоптики Global Forecast System.

Ночью и утром дожди пройдут в отдельных регионах, а днем всю страну с запада пересечет зона умеренных осадков. Во второй половине дня на западе Курземе дождь закончится, а на востоке страны наиболее обильные осадки ожидаются в пятницу вечером.

Южный, юго-восточный ветер утром в порывах усилится до 10-15 метров в секунду. Во второй половине дня ветер стихнет, а вечером местами образуется туман.

Минимальная температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, днем потеплеет до +4...+8 градусов.

В Риге к исходу ночи пройдет небольшой дождь, днем ожидаются затяжные дожди. Южный, юго-восточный ветер утром в порывах усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит до +7 градусов.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit