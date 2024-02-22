Ночью и утром дожди пройдут в отдельных регионах, а днем всю страну с запада пересечет зона умеренных осадков. Во второй половине дня на западе Курземе дождь закончится, а на востоке страны наиболее обильные осадки ожидаются в пятницу вечером.
Южный, юго-восточный ветер утром в порывах усилится до 10-15 метров в секунду. Во второй половине дня ветер стихнет, а вечером местами образуется туман.
Минимальная температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, днем потеплеет до +4...+8 градусов.
В Риге к исходу ночи пройдет небольшой дождь, днем ожидаются затяжные дожди. Южный, юго-восточный ветер утром в порывах усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит до +7 градусов.
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