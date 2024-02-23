Служба государственной безопасности (СГБ) рассматривает участие латвийских спортсменов в открытых президентом Владимиром Путиным виртуальных и реальных спортивных играх в России, сообщили агентству LETA в СГБ.

В нынешних геополитических обстоятельствах участие в спортивных мероприятиях в государстве-агрессоре противоречит интересам национальной безопасности Латвии и фундаментальным ценностям демократического общества, сообщили в СГБ.

Служба госбезопасности обращает внимание на то, что участие спортсменов западных стран в спортивных мероприятиях в России используется в целях военной пропаганды подконтрольными Кремлю информационными ресурсами и преподносится как демонстрация поддержки агрессивной внешней политики России, в том числе войны в Украине.

"Подтверждаем, что СГБ начала оценку участия латвийских спортсменов в вышеупомянутом мероприятии в России, но пока служба воздерживается от более подробных комментариев", - говорится в сообщении спецслужбы.

Согласно опубликованной организаторами информации, несколько латвийских хоккеистов участвуют в Играх будущего в Казани. В состав команды Baltic Select вошли Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбиев, Павел Горошков, Мартин Лавров, Алексей Попов, Алишер Мубаракшин и Никита Зантман.

Латвийская федерация хоккея уже приостановила действие лицензий этих хоккеистов, а Латвийская федерация флорбола приостановила действие лицензии Алексея Попова за участие в этих играх.

В этом сезоне в соревнованиях ЛХФ выступали только Лавров и Горшков. Первый еще в начале февраля играл в вильнюсском клубе Hockey Punks хоккейной лиги Optibet, а второй выступал в Молодежной хоккейной лиге развития в составе клуба Kurbads.

Из латвийских хоккеистов в этом сезоне в России играет только Мубаракшин, который последние три года выступал за казанский "Барс".

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