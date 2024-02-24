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Если жители Латвии любят Латвию, России не удастся завоевать их умы, заявила на митинге "Вместе к победе!" около памятника Свободы премьер-министр Эвика Силиня.

Силиня подчеркнула, что украинский народ героически сражается против полномасштабного вторжения России, а Латвия поддерживала Украину до сих пор и будет поддерживать в будущем, в том числе выделив более 200 миллионов евро в этом году.

"Латвия поддерживала Украину в политическом, военном и финансовом плане и продолжит это делать в этом году", - цитирует политика агентство LETA.

Премьер выразила благодарность всем, кто принимал участие в борьбе за свободу Украины.

"Мы знакомы с российской пропагандой, которая хочет посеять страх и неуверенность", - отметила Силиня, добавив, что если мы верим в Латвию и любим ее, то России не удастся завоевать умы латвийского народа.

24 февраля в Риге прошли различные мероприятия в поддержку Украины по случаю двухлетия военных действий в Украине. На митинг около памятника Свободы собралось несколько сотен человек.

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