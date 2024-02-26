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С 26 февраля на железнодорожных маршрутах Латвии пассажиров будут перевозить 12 новых электропоездов, в то время как оставшимся пяти еще предстоит пройти динамические проверки, сообщил порталу Delfi глава отдела коммуникаций и маркетинга Vivi Эдгар Бутанс.

На прошлой неделе пассажиров перевозили 10 из 17 новых поездов. Теперь к пассажирским перевозкам добавлены еще два новых электровоза, и общее число составов на маршрутах увеличено до 12.

Пять оставшихся составов будут проверяться в сотрудничестве с инженерами Škoda Vagonka с целью убедиться, что ранее выявленные и устраненные дефекты устранены, и электрические поезда пригодны для обеспечения пассажирских перевозок.

Как сообщалось, в начале января после переговоров производитель обязался обеспечить, чтобы до 9 марта на маршруты вышли не менее 95% — сегодня на маршрутах их пока 70% - поставленных электрических поездов.

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