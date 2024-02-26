Ночью будет преимущественно пасмурно, местами пройдет дождь, во многих местах образуется туман. Ожидается слабый ветер и безветрие. Температура воздуха понизится до +1…+6 градусов.
Днем на большей части территории страны будут дожди, больше осадков ожидается на востоке. Местами сохранится туман. При слабом ветре воздух прогреется до +4…+8 градусов, на Курземском побережье Рижского залива — до +2…+3 градусов.
В Риге в ближайшие сутки прогнозируется пасмурная погода, возможен туман, днем временами ожидаются дожди. Температура воздуха ночью понизится до +4 градусов, днем составит до +7 градусов.
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