Во вторник на большей части территории Латвии временами пройдут дожди, во многих местах ожидается туман, прогнозируют синоптики.

Ночью будет преимущественно пасмурно, местами пройдет дождь, во многих местах образуется туман. Ожидается слабый ветер и безветрие. Температура воздуха понизится до +1…+6 градусов.

Днем на большей части территории страны будут дожди, больше осадков ожидается на востоке. Местами сохранится туман. При слабом ветре воздух прогреется до +4…+8 градусов, на Курземском побережье Рижского залива — до +2…+3 градусов.

В Риге в ближайшие сутки прогнозируется пасмурная погода, возможен туман, днем временами ожидаются дожди. Температура воздуха ночью понизится до +4 градусов, днем составит до +7 градусов.

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