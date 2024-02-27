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Посольство РФ в Латвии юридически является территорией Российской Федерации, поэтому мы не можем запретить проведение там выборов президента, рассказала министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в программе "900 секунд" на телеканале TV3. Но желающим прийти на выборы следует учитывать и положения уголовного кодекса Латвии, осуждающего поддержку войны РФ в Украине.

"Мы не можем ограничить доступ в посольство тем российским гражданам, которые желают попасть на его территорию. Что и почему они делают там — это их отношения с государством, гражданами которого они являются", — рассказала министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

Латвия не поддержит эти выборы, так как Кремль хочет провести их и на оккупированных территориях Украины, объяснила министр. Также латвийский МИД вместе с главами МИД Литвы и Эстонии подготовит совместную ноту протеста, где выразит свою позицию и осудит действия РФ.

Следует учесть, что в уголовном кодексе Латвийской Республики предусмотрена уголовная ответственность за оправдание войны. "С помощью ноты протеста мы проинформируем, что порядок будет обеспечен за пределами посольства", – объяснила Либиня-Эгнере. Значит, действия пришедших голосовать на выборы в посольство РФ можно будет расценить как поддержку войны России в Украине, считает министр.

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