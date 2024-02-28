На следующей неделе вместе с представителями лесной отрасли на протест возле Кабинета министров выйдут и фермеры, сообщили агентству LETA в обществе "Крестьянский сейм".

Акция протеста запланирована на вторник, 5 марта.

Председатель правления общества Юрис Лаздиньш пояснил, что крестьяне на протестной акции обратят внимание правительства на угрозу того, что за лозунгами зеленой инициативы Европейского союза на самом деле скрываются обременения сельскохозяйственных земель, находящихся в частной собственности, которые наносят и будут наносить огромные убытки латвийским фермерам.

"Наше требование — не допустить ограничения землепользования на национальном уровне, если не выделяются достаточные финансовые ресурсы", — подчеркнул Лаздиньш, добавив, что Латвии необходимо договориться на политическом уровне и оперативно разработать план действий с конкретными сроками, предусматривающий, что в случае ограничения пользования землей фермеры получат компенсации, которые защитят их от банкротства.

Агентство LETA ранее сообщало, что 5 марта латвийские лесовладельцы и работники предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности проведут акцию протеста у Кабинета министров.

Цель протеста — привлечь внимание к давно игнорируемым проблемам, затрагивающим латвийских лесовладельцев и тех, кто работает в лесной отрасли.

Представители Латвийской ассоциации лесовладельцев (LMĪB) отметили, что отрасль сталкивается с несправедливым отношением как в Латвии, так и на европейском уровне. Один из самых болезненных вопросов — о компенсациях лесовладельцам, чьи лесные земли переданы защите природы.

Организаторы протеста просят правительство предусмотреть справедливые компенсации, а также не создавать новые территории с ограничениями на хозяйственную деятельность, пока справедливые компенсации не будут введены.

Также лесная отрасль просит разработать концепцию введения системы добровольной защиты природы в Латвии и предотвратить тот факт, что лесная отрасль в Латвии находится в значительно менее выгодном положении, чем в других странах ЕС. При этом необходимо сокращать бюрократию, которая подрывает международную конкурентоспособность отрасли.

Как сообщалось ранее, 5 февраля фермеры уже провели акции протеста в 16 городах Латвии, выведя на улицы почти 2000 единиц сельскохозяйственной техники.

Фермеры требовали немедленного запрета на импорт российских и белорусских продуктов, восстановления льготной 5-процентной ставки налога на добавленную стоимость для латвийских овощей и фруктов, сокращения бюрократических проволочек в сельскохозяйственном секторе, расширения доступа к программам страхования и оборотного капитала, а также снятия ограничений на землепользование. Фермеры также выразили готовность провести акцию протеста в Риге, если требования не будут выполнены.

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